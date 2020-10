Niebla mental: el síntoma del olvido que afecta a pacientes recuperados del Covid-19

La niebla mental es el nuevo preocupante síntoma que están viviendo muchos pacientes recuperados del Covid-19.

Cada vez son más las personas recuperadas de coronavirus que padecen del síntoma conocido como "niebla mental".

Este, se caracteriza por olvidos, pérdida de memoria, confusión, problemas de concentración, mareos y dificultades para conseguir las palabras comunes al hablar.

Algunos casos son el de Michael Reagan, un paciente estadounidense que contrajo coronavirus el pasado mes de marzo.

La niebla mental en los pacientes recuperados del Covid-19 se caracteriza principalmente por pérdidas de memoria. - www.pexels.com

Reagan, perdió todo recuerdo de sus 12 días de vacaciones en París, a pesar de ese viaje había ocurrido apenas unas semanas antes.

Además, el caso conocido de Erica Taylor, que varias semanas después de haberse recuperado de los síntomas de tos y nauseas típicos del Covid-19, comenzó a presentar confusión y pérdida de la memoria, hasta el punto de no poder reconocer su propio automóvil en el estacionamiento de su edificio.

También, una mujer identificada como Lisa Mizelle, quien es una experimentada enfermera de una clínica de urgencias que cayó con Covid en julio pasado, ahora olvida tratamientos y análisis de laboratorio de rutina.

Ahora, debe preguntar a sus colegas el significado de terminología que antes conocía.

"Salgo de la habitación y ya me olvidé lo que me acaba de decir el paciente. Si no hubiera consumido toda mi licencia por enfermedad, me tomaría un tiempo más. Me aterra pensar que estoy trabajando. Siento que tengo demencia", declaró a medios estadounidenses.

Entretanto, se conoció que otras causas posibles de la niebla mental son las reacciones autoinmunes "cuando los anticuerpos atacan por error las células nerviosas".

Se sabe que hay síntomas como el hormigueo o el entumecimiento que pueden producirse cuando un nervio dañado envía una señal equivocada, afirmó Allison Navis, especialista en neuroinfectología del Sistema de Salud del Hospital Mount Sinai de Nueva York, Estados Unidos.

No te pierdas el video en