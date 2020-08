Mara, un elefante asiático encuentra al fin un hogar después de dos décadas en cautiverio

View this post on Instagram

En medio de esta pandemia mientras estamos en cuarentena Mara, la elefanta del Ecoparque de Buenos Aires, va a ser derivada a un santuario de elefantes en el Mato Grosso. Es un largo viaje de 2700 km hacia su nueva casa de 2000 hectáreas. Hace tres años que vengo documentando su vida y es un honor poder estar acompañándola en este gran viaje. Gracias @insidenatgeo por elegir este proyecto de historias de cuarentena del cual me siento muy emocionada. Deseo que podamos replantearnos en este tiempo de encierro nuestro vinculo con el mundo no humano y poder ser más empático con él. . . In the middle of this pandemic while we are in quarantine Mara, the elephant from the Buenos Aires Ecopark, is going to be transfered to an elephant sanctuary in Mato Grosso. It is a long journey of 2700 km to her new home of 2000 hectares. I have been documenting her life for three years and it is an honour to be able to accompany her on this great journey. Thank you @insidenatgeo for choosing this quarantine story of which I feel very committed. I wish that we can rethink in this time of confinement our relationship with the non-human world. . #animalfreedom #quarantine #fotografaslatam #everydayargentina #documentary #animalethics