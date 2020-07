Jóvenes mantienen su distancia en el Centro Histórico y nos regresan la esperanza en la humanidad

View this post on Instagram

Marcan con equis calles del Centro Histórico para evitar contagios . . Con equis en el piso, el Gobierno capitalino señalizó la avenida Juárez, Eje Central y la calle Madero, para mantener la sana distancia; sin embargo, no todos lo replican. . . Algunos veían las equis y pasaban de largo; otros, cuando las descubrían, se paraban en ellas. Los demás se juntaban en grupos de tres sin respetar la distancia de 1.5 metros para evitar contagios. . . En un recorrido por la zona se pudo observar que las cruces de cinta de seguridad no eran respetadas por todos. Por ejemplo, en Eje Central y avenida Juárez poca gente hizo caso, mientras que en Madero y Bolívar los jóvenes sí se formaban para evitar las aglomeraciones. . . Desde la reapertura de actividades, las autoridades implementaron diversas acciones para disminuir el flujo de personas que llegan al Centro Histórico para evitar contagios. . . Fotos 📸 @rferojas / El UNIVERSAL