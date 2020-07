Síndrome de la cabaña, qué hacer con el miedo de incorporarse a la nueva normalidad

Después de pasar varios meses en cuarentena, la necesidad de reincorporarse a la vida cotidiana, nos obligará en los próximos meses a dejar nuestros hogares para adaptarnos a una nueva normalidad. Las salidas a la calle y la rutina laboral continuará casi como antes de la pandemia, a excepción de la sana distancia y el uso de los elementos de higiene necesarios para protegernos del Covid-19, para el cual aún no existe vacuna.

Durante los próximos meses las personas que pasaron la mayor parte de su tiempo recluidas, enfrentarán por un proceso de adaptación que no será fácil para todos, ya que los sentimientos de miedo y ansiedad por regresar al exterior son más comunes de lo que se piensa. A esto se le conoce comúnmente como ‘El síndrome de la cabaña’.

Para comprender mejor este fenómeno y cómo enfrentarlo, hablamos con Circe Montes de Oca, Coach de apoyo psicoemocional en Pronokal Group México. Ella nos comenta que contrario a lo que podríamos pensar, no todas las personas están preparadas para regresar a su vida fuera de casa. Esto se debe a que la incertidumbre de los últimos meses, ha provocado que el hogar se convierta en un lugar seguro, y que pensar en el exterior provoque sentimientos de miedo y ansiedad por los peligros que se enfrentan, en este caso el contagio.

‘El síndrome de la cabaña’, se caracteriza por la aparición de sensaciones de miedo, ansiedad y angustia al pensar en volver a salir. Las personas que sufren de este fenómeno, incluso llegan a evadir situaciones importantes o que anteriormente disfrutaban, como el reunirse con amigos y familiares o ir a trabajar.

Las personas que identifican que están pasando por esta situación, pueden tomar acción para que su proceso de adaptación sea más fácil. De acuerdo con Circe, existen algunos pasos que pueden ponerse en práctica diariamente para aliviar el temor a salir y que podrán comenzar a aplicarse una vez que sea necesario.

Saber que es normal: estar conscientes de que este es un proceso normal por el que pasan muchas personas actualmente es clave para no sentirse solo.

Programar salidas graduales: Esto consiste en comenzar a salir poco a poco, y que la distancia y el tiempo de cada salida, vaya aumentando de manera gradual. Puede comenzarse con una caminata alrededor de la cuadra. Es importante que se asocie esta actividad con algo agradable.

Seguir todas las medidas de higiene: salir manteniendo la sana distancia con las demás personas, usando cubrebocas y careta, ayuda a tener una sensación de seguridad fuera de la casa, además de que es necesario para evitar contraer el virus.

Evitar el exceso de noticias: la psicóloga recomienda mantenerse alejado de las redes sociales y la información que puede ser alarmante. Si bien es necesario estar informado, lo mejor es establecer una hora al día para consultar fuentes fidedignas de información.

No perder el contacto con otras personas: es importante que incluso ahora que continuamos estando en cuarentena, no se pierda el contacto con familiares y amigos, ya que Circe comenta que este fenómeno se encuentra sobre todo en las personas que han pasado el aislamiento solos. Si bien las reuniones no son una opción, se pueden realizar videollamadas y mensajes.

No esperar a sentirse bien para salir: el miedo y la ansiedad no deben ser impedimento para salir, ya que salir a pesar de estas emociones ayuda a ganar confianza y a superar esta situación mucho más rápido.

