Periodista y monaguilla, ella es Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó

¡Gritemos con brío, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión! • Cada reto, cada paso, lo asumimos juntos. • Hoy tú compromiso con Venezuela es enorme y yo estoy aquí para acompañarte en cada paso que des. • Hoy asumimos el compromiso de luchar hasta vencer. • Gracias a cada uno de los venezolanos que salieron a conquistar la libertad en un día histórico. • Miranda y yo estamos muy orgullosas de ti, y te bendecimos todos los días, para que Dios te proteja. • ¡Gracias Venezuela! • Y cómo dice Miranda ¡si se puede!🇻🇪 • 📷 Leo Alvarez