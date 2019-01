Estas fueron las reacciones de los usuarios de Twitter luego de las declaraciones de Ana Galarza

La legisladora de CREO, Ana Galarza entre sollozos pidió a la comisión multipartidista de la asamblea nacional, que archive el proceso disciplinario que enfrentan por irregularidades en cobro de diezmos a sus asesores. Los usurarios de la red social Twitter reaccionaron de diversas formas ante lo acontecido.

Galarza compareció ante la comisión tripartida que le acusa por un supuesto delito de concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso. Su abogado, Marcelo Dueñas también pidió archivar la denuncia porque a su criterio no existe pruebas de los asesores, según dueñas jamas entregaron parte de sus sueldos a la legisladora o a su esposo, Juan Francisco Sevilla.

“Si tengo que pedir disculpas por utilizar la tarjeta magnética de Carmen Alvarado, para trabajar lo acepto, pero en ningún momento ha sido por causar un perjuicio al Estado(…) jamás, jamás he pedido, ordenado o exigido un solo centavo de mis colaboradores. El señor Rodríguez no ha aportado con nada, porque es falso, una mentira y una calumnia”. Así manifestó la asambleísta.

En twitter los usuarios reaccionaron antes las declaraciones de la asambleísta con el hashtag #llorocomoanitagalarza. Algunos usuarios de la red social satirizaron con las palabras y sollozo de la asambleísta, mientras que otros mostraban su apoyo.

Cuando me acuerdo que no tengo asesores para que me hagan los deberes de la maestría #LloroComoAnitaGalarza

— Ma Cecilia Herrera (@Mceherrera) January 23, 2019