Chichico: No tiene nada de malo una foto con la persona que uno ama

Raúl Santana, al que todo el mundo lo conoce por su personaje de Chichico en Enchufe TV, confesó a Nueva Mujer sobre su relación sentimental con José Barzallo.

Hace un día, cada uno subió una foto a su Instagram con mensajes románticos y yéndose contra todo mal comentario que aparecía en sus publicaciones.

¿Eres novio de José?, le cuestioné. Él sonrió y muy firme y emocionado, me dijo "Siiii".

Esto a propósito de los criterios que cuestionaban si era gay. Sin embargo, el apoyo a su amor y valentía para decirlo abiertamente, en una sociedad que no se acostumbra y juzga las realidades, ganó sobre la balanza.

Con más de 34 mil corazones y casi 1.300 comentarios, el Instagram de Chichico estalló de emociones compartidas y confundidas.

¿Cómo te sientes?

Es súper cool Gaby. Es lindo saber que hay gente que quiere verte feliz y comparte esa emoción. Me siento emocionado de saber que están ahí con sus mensajes de buena vibra pero sé que también hay quienes ven con malos ojos y ponen comentarios fuera de lugar y para serte muy sincero, eso a mi no me afecta. Yo quiero vivir a mi manera, con mucho amor y en paz conmigo mismo.

Esta no fue la primera foto que publicó con su pareja, aclaró Raúl. "Ya había puesto otras (jajaja) pero creo que la gente piensa que por ser una figura pública tengo que estarle contando de mi vida privada y eso es algo que yo he respetado y he separado siempre", enfatiza.

Él tomó la decisión de gritarle al mundo sobre su relación tras haber pasado por un capítulo de depresión, el año pasado.

"Por qué no puedo subir una foto con mi novio? No tiene nada de malo una foto con la persona que uno ama. Cuando estuve en terapia tomé la decisión de vivir, simplemente de vivir sin que me importe el resto o lo que digan", manifiesta Chichico.

¿Cuándo saliste del clóset?

Raúl confesó recientemente a su familia que es gay pero él estaba consciente de ello desde antes. Cuando tenía 18 años, es decir hace más de una década, él ya lo compartía muy abiertamente con su círculo de amigos.

Para él las ofensas tienen una relación directa con la falta de educación de la gente porque indica que se juzga por todo, independientemente de su foto con su pareja.

"Ah es que si se maquilla es maricón, si sale solo con chicas por algo debe ser, en fin, pasa que por todo lado ven algo malo. Quiero decirte que ser gay es solo una parte de mi vida pero tengo otras cosas más en mi mundo. Esto es como ven los niños, ellos aman a sus superhéroes y no importa su preferencia sexual. Hay otras cosas por las que nos caracterizamos y por las que nos aman. Ser gay a mi no me hace menos ni más, no necesito tener una etiqueta de eso o estarlo contando", finaliza.

