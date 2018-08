Indigna capítulo de 'La Rosa de Guadalupe' por retratar el caso de 'Calcetitas rojas'

La violencia de género es un problema real en México que no debe ser tomado a la ligera. Según cifras de ONU Mujeres, cada día se cometen siete feminicidios. Esta situación parece haber pasado desapercibida para la producción de 'La Rosa de Guadalupe', quienes decidieron transmitir un capítulo de este programa 'inspirado' en el feminicidio de Lupita, la pequeña conocida como 'Calcetitas Rojas'.

El caso de Lupita causó conmoción porque el cuerpo de la pequeña fue encontrado en el Estado de México, fue violada y violentada por alguien y al momento del hallazgo del cuerpo, no tenía rostro. Frida Guerrera, una activista por los derechos de las mujeres , dijo al periódico El Universal que el feminicidio de la pequeña no había sido esclarecido porque no había quien reclamara el cuerpo.

Meses después y tras investigaciones, se dio a conocer que habían sido sus padres quienes habían terminado con la vida de la pequeña Lupita de la manera más cruel, pero todo eso que acabamos de narrar parece haber pasado desapercibido para 'La Rosa de Guadalupe'. De acuerdo con los comentarios emitidos en redes sociales, más allá de retratar el caso, lo hacen una parodia.

A través de un tuit la activista por las mujeres, Frida Guerrera, mencionó:

Y lo sostengo. #NoDimensionan la niña tiene hermanas y una un año mayor que ella. Piensen que pasará cuando regrese al escuela @Televisa #ReVictimiza y no pensó en el dolor que generó a toda la familia de #Lupita 😡😡😡 https://t.co/wr31vKJMQZ — FridaGuerrera (@Fridaguerrera) August 14, 2018

A raíz de este mensaje, usuarios de redes sociales reaccionaron exigiendo a Televisa que retire el capítulo y que deje de revictimizar este tipo de víctimas.

Ayuda a firmar la petición para que sancionen a Televisa por lucrar con el dolor de la familia de #Lupita #Calcetitasrojas https://t.co/PYy9Gpx09z — ▲rge Galm (@Arg3Liaa) August 14, 2018

Es increíble que hasta su nombre real usen #LaRosaDeGuadalupe y el #Respeto #SabenALoQueSeVaAEnfrentar su hermanita mañana en la escuela? @Televisa por primera vez analicen con seriedad lo que están haciendo con el dolor de esta familia que es real. Y ustedes lo saben #Lupita https://t.co/vsRWr957F9 — FridaGuerrera (@Fridaguerrera) August 14, 2018

