'Calcetitas rojas' el feminicidio de una niña del que nunca se habló Como su cuerpo no fue reclamado, las autoridades no nombraron a esta muerte un feminicidio.

La violencia de género se ha convertido en un problema que no es posible ocultar más. A diario decenas de mujeres son golpeadas, abusadas y desaparecidas.

Casos como el de ‘la niña de las calcetas rojas’ nos recuerdan que este problema tiene una deuda pendiente con la niñas y las mujeres. Sí, leíste bien, las niñas también son blanco de agresiones y desapariciones. La muestra es el caso, poco conocido de Yolloxochitzin, una pequeña asesinada en el Estado de México,

A través de su blog, la comunicadora Fernanda Tapia, evidenció este caso sucedido en marzo de 2017, le puso un rostro a una descripción que hablaba de una pequeña que no superaba los seis años.

"Calcetitas rojas, sudadera verde agua de manga larga, botas de tela negras dejadas una en medio de su ingle, a lado de su pequeño cuerpecito un pantalón tipo pants blanco, calzoncito blanco con amarillo, y una cobija de bebé”. Así fue hallado el cuerpo de la pequeña.

El cuerpo de la pequeña fue encontrado en el Estado de México, fue violada y violentada por alguien que aún no tiene rostro. Frida Guerrera, una activista por los derechos de las mujeres , dijo al periódico El Universal que el feminicidio de la pequeña no ha sido esclarecido porque no hay quien reclame el cuerpo.

No podemos permitir que el futuro y felicidad de nuestras niñas sea vulnerado, ellas tienen un rostro y derechos que como sociedad debemos hacer cumplir. Ya tiene un nombre, Yolloxochitzin, ahora es necesario que sus agresores también lo tenga.