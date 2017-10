Raparon a una pequeña niña en el colegio y la explicación te indignará

La pequeña fue una nueva víctima del abuso escolar pero de una forma insólita: destrozaron su crespo cabello sin motivo alguno y sin poder defenderse.

Los hechos ocurrieron en un colegio de Dracut, Massachusetts, en Estados Unidos. Lo increíble fue que fue el propio personal de la institución, quienes tomaron la decisión de castigar a la niña de tal forma al considerar que su tipo de cabello podría tener mala higiene. Según ellos, al raparlo por completo, eventualmente crecería de forma lacia.

Before and after: this Mom says program SHAVED HER DAUGHTER’S HEAD without permission, told her it would grow back straight @boston25 pic.twitter.com/VniNk4yLw0

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) October 20, 2017