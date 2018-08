¿Necesitas ser un perro para hablar de necesidades de perros?: Los argumentos que se usaron para defender la falta de mujeres en los eventos de lactancia

¿Qué sucedió con los foros en donde no invitaron a mujeres?

Hubo dos eventos en donde se habló sobre la lactancia de la mujer y los derechos que a ésta compete. ¿El problema? Ninguna mujer fue considerada a hablar del tema.

Una vez más fueron hombres decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres y la eterna politización de los derechos de la mujer. Las voces de las mujeres no tuvieron, una vez más, presencia en una conferencia en donde las involucra totalmente.

Son ellas quienes deberían ser líderes de estas decisiones, y no ser espectadores una vez más quedando ante la invisibilidad de las acciones políticas por el simple hecho de ser mujeres.

¿Lo más triste? Los mexicanos se indignaron que hubiera quejas. No entendieron la importancia que en foros sobre el cuerpo de la mujer, hubiera…. mujeres. Al parecer entendieron que solamente era un capricho de las molestas feministas, o que cualquier madre debía estar ahí por el simple hecho de identificarse a un género en concreto.

El problema, claramente, no es ese. Hay mujeres con las mismas capacidades y la misma preparación de los que fueron participantes en dichos eventos. Sin embargo, en México no se puede concebir que el género femenino tenga altos puestos, ni siquiera en temáticas que atañen a su cuerpo.

No se trata de que los ginecólogos no puedan ser hombres, no es una profesión lo que se está criticando. Es la toma de decisiones las están elaborando desde una perspectiva masculina y no es porque en todo México no existe una sola mujer que esté preparada en dicho tema.

O sea, hay dos opciones. Las personas que no entienden cómo esto es un atropello creen que en todo el país no existen mujeres preparadas y capaces para dichos puestos o que son seres con el mismo raciocinio tan bajo que está bien compararlas con animales.