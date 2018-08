María Trinidad Matus, la joven de Costa Rica que murió “por viajar sola”

El feminicidio de María Trinidad Matus

Una joven de 25 años fue brutalmente asesinada en Costa Rica, y los mexicanos comenzaron a culparla….¿a ella? Sí, en lugar de condenar a los hombres que tomaron su vida sin ninguna razón más que por ser mujer, es ella quiene no debió viajar sola.

Todo comentario que la enjuicia comienza con un “Estuvo mal, PERO…”. María fue la “imprudente”, “a quien le faltó sentido común”, simplemente, por ser mujer se le condenó porque“ella debería saber que los feminicidios están en su auge”.

No es posible que una gran parte de la población condene a la mujer por no cuidarse, en lugar de responsabilizar a quien la asesinó. O que ambos tengan la culpa; uno por cometer un acto inhumano y la otra por caminar en la playa, en sus vacaciones, con sus dos amigas. Al parecer el crimen de los dos es igual.

Debemos dejar de justificar a aquellos que asesinan, violan, golpean…. simplemente porque estamos acostumbrados. Nuestras palabras tienen un gran peso en la sociedad aunque no nos demos cuenta y el impacto de estos pensamientos perpetúan a continuar con una sociedad que enseña a las mujeres a taparse, en lugar de enseñar a los hombres a no violentar.

Aunque también son mujeres las que llegan a cometer estos actos, los asesinatos y violaciones los realizan 95% hombres y 5% mujeres. Por ello siempre se hace mayor referencia al género masculino, porque la tendencia habla por sí sola. No se trata de condenar a alguien por su género, es la educación o la falta de educación quien ayuda a consolidar dichos porcentajes.

La gente está dando su veredicto

Mismos mexicanos la han criticado, la han llamado inconsciente, y se han sentido atacados puesto que el asesino fue un hombre.

eey, también si lo van a poner como que “La otra mitad las asesina” pues es casi lo mismo que decir que, bueno, entonces uno no debio haber nacido hombre porque en automático es asesino — Almost there (@BarranCock) 7 de agosto de 2018

También es su culpa por querer viajar sola y es llamada “inconsciente”

Con riesgo de ser crucificado, me pregunto: para que anunciar en redes los viajes? Hombre o mujer, solos, corren más riesgos que acompañados. No se trata de equidad de género o de esconderse o no. Sentido común. También me da rabia el hecho. Pero creo pudo evitarse. — JESUS MONTES (@chuymontess) 7 de agosto de 2018

Afortunadamente fueron muchas mujeres las que saltaron en su defensa

Entonces está bien que la hayan matado por haberlo anunciado? Ese fue su “pecado”? — Ana Gabriela Morales (@agmoralesalfaro) 8 de agosto de 2018

Todos empezaban con triste, PERO… no debió salir sola, no debió anunciarlo, prácticamente no debió ser mujer y pretender tener libertades.

Que para que lo anuncia? Si ya sabe como está el mundo, obvio lo puso en fb y fue como “hey hombres del mundo voy a salir sola para que me maten” fue su culpa, debió mantener el perfil bajo… — Susana (@AvroSusana) 7 de agosto de 2018

“Para que nacen mujeres si ven como está el mundo”, fue uno de los comentarios y uno de los más acertados.

¿les costara mucho abstenerse de decir incoherencias (p e n d e j a d a s)?, según uds la respuesta para q no nos maten es "no salir," y la violencia domestica que tmb tiene muchas víctimas? No mamen están apunto de decirnos "para que nacen mujeres si ven como está el mundo" pic.twitter.com/QnQlKXsMQs — Emilia (@EmiliaDeLarge) 7 de agosto de 2018

