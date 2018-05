Miles de médicos españoles del gremio de salud mental redactan carta abierta a víctima de "La Manada"

El caso de "La Manada" sigue conmoviendo la fibra de la sociedad española y ahora ha sido el turno del Sector Salud en pronunciarse. Se trata de una carta firmada y avalada por al menos 2000 médicos del gremio de la salud mental que abarca psicólogos y psiquiatras que han dado su total apoyo a la víctima ante lo que el falló que ha determinado Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra , una sentencia mínima para lo que la opinión pública considera en este caso.

El caso ahora ha dado la vuelta al mundo, miles de personas han tomado las redes sociales en rechazo a la sentencia y es ahora un gremio tan respetado como este el que se pone del lado de la víctima. La chica que en 2016 vivió el episodio en el que los miembros de "La Manada" abusaban de ella y hacían registro, declaró que se había quedado inmóvil y le fue imposible resistirse, fue esta postura la que los jueces del caso tomaron como una especie de consentimiento pero que ahora ha sido vista desde otra óptica, así inició la carta, contextualizando la iniciativa:

Seguidamente los médicos que redactaron literalmente el siguiente escrito donde se abordan primero todos los aspectos informativos de carácter científico que contribuyan el proceso de esclarecer aspectos problemáticos del caso:

"De acuerdo a la Teoría Polivagal de Porges, ante una situación de amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual, es común una respuesta de inmovilización cuando no es posible luchar ni huir. En estas situaciones, se activa la rama dorsovagal del sistema nervioso parasimpático, con el resultado de una respuesta de inmovilización, con latidos más lentos del corazón y reducción de la sensibilidad al dolor. Esta es una forma rápida de reacción de nuestro sistema nervioso para tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante cuando, insistimos, no es posible luchar ni huir. Por tanto, en una situación así, no tiene sentido plantear la cuestión del consentimiento o la resistencia, ya que esta capacidad estará anulada dada la magnitud de la amenaza. Esta teoría ha sido demostrada científicamente y avalada por profesionales especialistas en trauma y de alto prestigio a nivel internacional como lo son Stephen Porges, Daniel Siegel, Pat Ogden y Bessel Van der Kolk, entre otras personas.

"La paralización y el bloqueo sean reacciones automáticas y normales ante el pánico"