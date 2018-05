Abusador de Ámbar, la niña de 1 año que fue violada, peleó 5 meses por su tutela

Ignacio Páez, tío biológico de Ámbar, fue acusado de violar hasta matar a una bebé de un año y siete meses. Este caso ha conmocionado a Chile y al mundo entero.

El doctor se ha unido a la indignación y ha escrito una carta conmovedora sobre la catarsis que la gente necesita y acerca del sufrimiento que la pequeña conoció a tan corta edad. Aquí la carta completa. Ahora nuevos datos sobre el estremecedor caso han impactado a la población mundial.

En una conversación con Muy Buenos Días, Ignacio, otro tío de Ámbar luchó por cinco meses con Andrés Espinoza Aravena, el presunto culpable, por la tutela de la bebé.

También comentó que era una persona impulsiva, siempre dejaba a sus hijos con terceros, y no era una persona de fiar.

Al parecer tanto su hermana mayor como sus sobrinas iban siempre con moretones en la piel. Ignacio cree que la razón por la que no le fueron la tutela fue porque es homosexual. Aunque él tenía todas las las condiciones para mantener a su sobrina.

"Me hicieron discriminación, me tiraron a un lado por mi preferencia sexual (…) ellos me preguntaron antes de la audiencia si era homosexual y yo dije que sí, dijeron que no había problema y después me salen con esto".