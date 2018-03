Donald Trump ataca los premios Oscar de este año en Twitter

Es de dominio público que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump usa redes sociales como una adolescente. El mandatario no mide las consecuencias ni el impacto de sus palabras y ha conseguido enfurecer a más de una persona con sus malintencionados mensajes.

Su vía preferida es Twitter, ahí ha atacado a diversas personalidades tanto de la política como del espectáculo. Cómo olvidar el momento en el que llamó actriz sobrevalorada a Meryl Streep causando la furia de todos los actrices y actores de Hollywood.

Esto con temas que competen solamente al entretenimiento. Trump también ha causado y hasta roto otras relaciones políticas por no contener su mal genio.Ahora lo volvió a hacer, volvió a emplear Twitter para atacar los premios Oscar de este año. Sus seguidores no podían creer la actitud de su presidente.

Su mensaje dictaba así «Los peores Oscars de la HISTORIA. El problema es, que ya no tenemos estrellas. Excepto por su presidente (solo bromeando, por supuesto)».

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore – except your President (just kidding, of course)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de marzo de 2018