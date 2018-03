Oscar 2018: Mira la lista completa de los ganadores

Los ganadores del Oscar 2018

Ganadores a los Oscar 2018: Este año la premiación número 90 de los premios de la Academia fue inolvidable. Con increíbles presentaciones, con mensajes contundentes, con emotivos momentos nos probaron que son dueños del espectáculo.

Estamos contentos con todas las decisiones que los cineastas calificaron, y esperamos que el siguiente año las mujeres tengan mayor apertura en las puertas del cine. Más directoras, más fotógrafas, más mujeres presentes en los puestos directivos en las películas que marcan el entretenimiento. ¡El tiempo es ahora! Mientras tanto aquí la lista de los premios 2018.

Mejor película

“The Shape of Water”

“The Shape of Water”

Por: Guillermo del Toro.

Mejor actor

Gary Oldman

Por: “Darkest Hour”

Mejor Actriz

Frances McDormand

Por: “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

Actor de reparto

Sam Rockwell

Por: “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

Actriz de reparto:

Allison Janney

Por:“I, Tonya”

Película en lengua extranjera:

“Una mujer fantástica” (Chile)

Por: Sebastián Lelio

Guion adaptado:

“Call Me By Your Name”

Por: James Ivory

Guion original:

“Get Out”

Cinta animada:

“Coco”

Corto animado:

“Dear Basketball”

Por: Glen Keane

Diseño de producción:

“The Shape of Water”.

Por: Paul D. Austerberry, Shane Vieau y Jaffrey A. Melvin

Mejor Fotografía:

“Blade Runner 2049”

Por: Roger Deakins

Mezcla sonido:

“Dunkirk”

Por: Gregg Landaker, Gary Rizzo, Mark Wairgarten

Edición de sonido:

“Dunkirk”

Por: Richard King y Alex Gibson

Mejor banda Sonora

“The Shape of Water”

Por: Alexandre Desplat

Canción original:

“Remember Me”, de “Coco”

Diseño de vestuario:

“Phantom Thread”

Por: Mark Bridges

Documental (largometraje):

“Icarus”

Por: Bryan Fogel

Documental (cortometraje):

“Heaven is a Traffic Jam on the 405”

Por: Frank Stiefel

Edición:

“Dunkirk”

Por: Lee Smith

Maquillaje y peinado:

“Darkest Hour”

Por: Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick

Cortometraje:

“The Silent Child”

Efectos visuales:

“Blade Runner 2049”

