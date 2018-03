¡Segundo Oscar para Chile! "Una mujer fantástica" gana premio a Mejor película extranjera

En un día histórico para Chile, el director Sebastián Lelio de "Una mujer fantástica" agradeció el premio de la Academia y el director dio un discurso por el reconocimiento.

El cineasta se refirió a la importancia de la película, agradeció a su equipo y dijo que la inspiración del filme fue la protagonista Daniela Vega.

La película recientemente ganó el premio Independent Spirit Award 2018 y también destacó en los Festivales de Cine de Berlín y San Sebastián.

