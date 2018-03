Daniela Vega y Sebastián Lelio en la alfombra roja de los Oscar

RED CARPET ✨ @dani.vega.h junto a @lelioseb en la Alfombra Roja de los Premios Oscar. #unamujerfantastica @afantasticwoman ❤ @william_graper 🎉 #sebastianlelio #sonypictures #redcarpet #movie #film #santiagodechile #berlininternationalfilmfestival #fabula_prod #danielavega #losangeles #hollywood #afantasticwoman #unamujerfantastica #goya2018 #lgbt #oscars #berlinale #chile #goldenglobes #goldenglobeawards #oscars90 #unamujerfantástica #bestforeignlanguagefilm #trans #transgender #transexual #academyawards #theoscars #90thacademyawards #franciscoreyes

A post shared by Una Mujer Fantástica (@afantasticwoman) on Mar 4, 2018 at 3:59pm PST