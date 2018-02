La dolorosa petición a Trump de una madre que perdió a su hija durante el tiroteo en Florida

Una docena de estudiantes de secundaria y maestros fueron asesinados el pasado miércoles 14 de febrero, durante un tiroteo en una escuela de Florida, incidente que se convertiría en uno de los tiroteos masivos más mortales en la historia de Estados Unidos.

Alrededor de las 2:30 p.m., Nikolas Cruz, de 19 años ingresó a las instalaciones de la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida con un AR-15, un rifle semiautomático de uso militar, activó la alarma de incendios de la escuela para incitar el caos, y luego comenzó a disparar sin piedad contra todos.

Desde aquel día, miles de personas han llorado a los estudiantes que no merecían ser atacados en un "espacio seguro" como debería ser una escuela. Los habitantes del condado de Parkland convocaron a una marcha donde gritaron "¡No más armas!" y "¡Ya es suficiente!".

Entre lágrimas, Fred Guttenberg, cuya hija Jaime, de 14 años, fue asesinada, dijo a la multitud: "La envié a la escuela donde se suponía que estaría a salvo. Mi trabajo es proteger a mis hijos. Lo que es insondable es que Jaime recibió una bala y ahora está muerta".

Una de las voces más poderosas que surgieron después del tiroteo en la escuela de Florida fue la de Lori Alhadeff, cuya hija de 14 años Alyssa estaba entre las 17 víctimas que murieron en el ataque.

"I just spent the last two hours putting the burial arrangements [together] for my daughter's funeral…President Trump, please do something…action, we need it now!" Lori Alhadeff lost a child in the school shooting, her plea leaves @BrookeBCNN in tears https://t.co/7u32z12evG pic.twitter.com/GeNWagRIMe

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) February 15, 2018