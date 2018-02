Tiroteo en secundaria de Florida deja varios muertos y al menos 20 heridos

Al menos 20 heridos se han registrado en el primer recuento de un tiroteo que se desarrolló en el campus de la Stoneman Douglas High School aproximadamente a las 02.30PM hora local como informaron varios medios internacionales.

Esto sube alarmantemente el número a 19 escuelas que han sido escenarios de tiroteos en los primeros 43 días del 2018.

El presidente Trump se manifestó al respecto:

President Trump offers his prayers and condolences after a school shooting in Parkland, Florida: "No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school" https://t.co/L42DXXaYdd pic.twitter.com/RcDUokJB0w — CNN (@CNN) February 14, 2018

Los primeros vídeos de los estudiantes ya se han filtrado.

WARNING GRAPHIC: Inside Stoneman Douglas High School, #Parkland Florida Shooting. Let this sink in and tell me it’s not time for sensible Gun Control. Save your thoughts and prayers. pic.twitter.com/WlJo1W8mKw — James Parkley (@jnarls) February 14, 2018

También se compartió este mapa de la terrible estadística que atraviesa Estados Unidos

Today's shooting at a high school in #Parkland, Florida is the 18th school shooting so far this year, according to gun control advocacy organization Everytown For Gun Safety. It's February 14th. pic.twitter.com/kwaIc1ad2p — BJ Lutz (@bjlutz) February 14, 2018

Este es el desgarrador reporte de CBS News.

MORE: Marjory Stoneman Douglas High School students appear to tearfully embrace, comfort each other after campus shooting in Parkland, Florida, leaves "numerous fatalities" and at least 14 injured https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/KSKjGnQkhm — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018

Sobre Parkland, se conoce que es una pequeña localidad de más de 30 mil habitantes donde se caracterizan por tener un estándar alto de escuelas públicas. En el caso del Instituto Stoneman Douglas se conoce que es uno de los que posee mayor matrícula escolar en el condado de Broward, aproximadamente unos 3.000.