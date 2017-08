Así respondió la directora de 'La Mujer Maravilla' a las críticas de James Cameron

Hace unos días el cineasta James Cameron, quien ha dirigido películas como ‘Titanic’, desató la polémica al asegurar que ‘La Mujer Maravilla’ es un “paso atrás” para las mujeres y que su protagonista aparece como un “ícono objetivado”.

Toda esta auto-felicitación y palmadas en la espalda que Hollywood ha estado haciendo sobre ‘La Mujer Maravilla’ es equivocada. Ella es un ícono objeto, y es el Hollywood masculino haciendo lo mismo. No estoy diciendo que no me haya gustado la película, pero, para mí es un paso atrás”, dijo el director a The Guardian.