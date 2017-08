Jennifer Aniston defiende el derecho de las mujeres a mostrar los pezones

‘Friends’ fue una de las series que conquistó a muchos en la década de los 90 e inicios del 2000, no sólo por los líos amorosos del grupo sino por las temáticas.

Rachel, personaje al que Jennifer Aniston daba vida llamaba la atención no sólo por los cortes de cabello que usaba, también por la moda que imponía y por supuesto porque sus pezones sobresalían.

Aniston dio una entrevista a Vogue en la que habló de ese rasgo tan peculiar que la posicionó como un una embajadora del #FreeTheNipple o ‘liberen los pezones’, un movimiento que busca evitar la censura de los pezones femeninos, antes de que se volviera tendencia.

“¡Sí, no sé qué decir sobre eso!”, Dijo Aniston. “Es sólo una de esas cosas, supongo. ¡Llevo un sujetador, no sé qué decirle! … y no sé por qué se supone que debemos avergonzarnos de ellos … ¡es sólo la forma de mis pechos!”.