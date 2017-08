Jennifer Aniston calla de nuevo a quienes la critican por no ser mamá

Hace algún tiempo Jennifer Aniston hizo publico que estaba harta de ser criticada por no ser mamá y por no tener un cuerpo perfecto, esto en una carta publicada por el Huffington Post. Sus palabras fueron aplaudidas por miles de chicas, que como ella, consideran que ya es suficiente de ser juzgadas por todo.

A más de un año de que eso sucediera, Jennifer no ha cambiado de opinión y lo dejó muy claro en una entrevista para Vogue:

No creo que esté mejorando. Creo que el problema son los tabloides y las columnas de chismes que toman al cuerpo humano y lo colocan en una categoría. Ellos critican a las personas por su sobrepeso, su cuerpo o si no tienen hijos”.

La protagonista de ‘Friends’ declaró a la publicación cómo se siente ante el hecho de seguir siendo objeto de las críticas por no ser mamá todavía:

No podía escuchar más acerca de estar embarazada o no; no tienes idea de lo que está sucediendo en nuestras vidas y por qué es que eso no está pasando, y se siente… En mi cerebro, he cambiado mi perspectiva, así que ¿a quién le importa?”.