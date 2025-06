¿Ya no tienen intimidad pero dice que te ama? Esta es la verdad detrás del silencio en la cama

Cuando las parejas ya tienen tiempo juntas, su dinámica empieza a cambiar, dejando de tener sexo y detalles románticos, algo que puede poner en peligro el vínculo.

Pero antes de darle muchas vueltas al asunto y ponerte a imaginar los peores escenarios posibles, recuerda que es normal y que hay que adaptarse a los nuevos contextos que plantea el paso de los años, sin ser conformistas o mediocres.

De hecho, conviene reflexionar sobre nuestras necesidades, lo que nos gusta en la intimidad y lo que crees que nuestra pareja espera de nosotras, al igual que preguntárselo a él para llegar a puntos neutros antes de creer que hay un tercero en medio.

Lo que suele suceder entre las parejas que se aman, pero dejan de tener mucho sexo

Además de la rutina y las ocupaciones, influyen los conflictos internos y el cansancio. No siempre es porque dejó de vernos atractivas o perdió el interés, por lo que con el paso del tiempo debemos priorizar relaciones sexuales de calidad antes que la cantidad.

La sexualidad en las parejas puede cambiar con el paso de los años Freepik

Lo más frecuente es que la idea que ambos tienen de intimidad esté evolucionando, pues para ti esto puede ser sinónimo de tener sexo, pero al otro le satisface también verte desnuda, besarse, el contacto físico en general, pasar momentos juntos, entre otros. De hecho, los expertos afirman que hay 9 tipos de intimidad en pareja.

“Muchas veces no es que haya menos sexo, sino que la sexualidad cambia de forma, lo que significa que las relaciones íntimas no son solo sexuales (...) Puede que ya no sea tan genital, o que no busquemos tanto la penetración o los orgasmos... y que, en cambio, tengamos más intimidad, máscaricias, abrazos, mimos, complicidad... Eso desde luego es una forma de sexualidad y es igualmente válida”, afirman desde Clara.

Las parejas deben mantener vivas las diferentes formas de intimidad Freepik | (Yeko Photo Studio)

Por eso, es importante que trabajes en recuperar la sexualidad genital, que es importante, pero no desestimes las otras manifestaciones de amor, pasión y deseo que pueden existir en tu relación.