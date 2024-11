¿Tienes una así? Todas las señales de que tu suegra es narcisista y cómo fijarle límites

Así son las suegras narcisistas y cómo fijarle límites para que no arruinen tu relación.

A veces el amor no es suficiente para que una pareja tenga un romance saludable. Hay algunos factores que pueden influir y socavar la felicidad, como la relación con la madre de tu chico, especialmente si se trata de una suegra narcisista, que tu llegada a la vida de su hija representa para ella una gran amenaza.

Estas son algunas de las características de este tipo de suegra, que en la mayoría de los casos logran acabar con el noviazgo e, incluso, el matrimonio de su hijo con tal de no dejar de ser la única en su vida. Por supuesto, hará todo lo que está a su alcance para que su imagen no se vea afectada.

Demian Garza, terapeuta de parejas y especialista en mindfulness y salud emocional, ofreció algunos comportamientos que tienen estas mujeres y cómo hacerle frente. Aseguró que, por lo general, el hijo tiende a ser sumiso, lo que complica todo el panorama

Así son las suegras narcisistas

1. Es quien manda en la relación

Para Garza, esta mujer no pide favores, ella ordena cómo se deben hacer las cosas. Tiene voz y voto dentro de la relación, por lo que lo que piense y opines como pareja no tiene ninguna validez, especialmente si ella tiene algún interés en lo que se está discutiendo. Si te se sale del carril y no le rindes tributo te ganaste una enemiga grande de por vida.

2. Es manipuladora y controladora

Ella no duda en chantajear emocional, física y económicamente a todos para que sean dependientes de ella. Por supuesto, que recurre a la mentira y se hace la víctima para generar confusión en su hijo, quien es el que debe ponerle un límite, pero no es capaz de hacerlo, porque ha vivido bajo ese sistema toda su vida. Suele usar la culpa o el victimismo.

3. Está 24/7 metida en la relación

“Las suegras narcisistas intentan dominar la dinámica familiar y, a menudo, buscan imponer sus opiniones o decisiones sobre la pareja. Pueden tratar de influir en cómo se maneja la relación, los hijos o, incluso, decisiones personales”, aseveró el experto el psicólogo Jonathan Olivera.

4. Mujeres sin empatía

Una suegra narcisista rara vez considerará tus sentimientos o los de su propio hijo, ya que su enfoque principal estará en ella misma, sus necesidades y cómo puede beneficiarse de la situación. Desprecian,

5. Crítica constantemente

A este tipo de madre suele nunca le satisface algo que haga su nuera, por eso la critica todas las veces que pueda, y estos señalamientos pueden ser pasivo agresivos, para que la atención del “error” se centre en ti y no en ella, o que su hijo piense que estás exagerando. Se presenta con frecuencia cuando percibe que está perdiendo el control de la situación.

Cómo parar esta situación

Los expertos señalan que es necesario ponerle límites y esto debe ir de la mano con su propio hijo, quien es el que está en medio de la situación. Él debe convertirse en el árbitro la relación suegra-nuera. Toda esta situación genera una sensación de competencia porque sientes que todo el tiempo debes luchar por la atención de tu pareja.

La psicóloga Gisela Chávez asegura que es casi imposible conseguir que la armonía reine en la relación, si su hijo no la controla, para esto es importante hacerle saber el nivel de toxicidad de su madre y el daño que causa cada una de sus acciones. Ahora si él no logra fijar esa barrera, entonces, debes tratar de limitar el contacto o no hacerlo con ella.