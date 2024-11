Cinco señales sutiles de que alguien está invalidando tus emociones y cómo ponerle límites

La cantante argentina anoche dio la versión de la ruptura con su expareja Christian Nodal, impulsada por las declaraciones de Ángela Aguilar en la que aseguró que “no se le rompió el corazón a nadie” y que “todos los involucrados sabían de ello (su romance) antes de que se hiciera pública”. La artista urbana sintió que se le invalidaron sus sentimientos.

Estas declaraciones bastaron para que rompiera su silencio después de cinco meses y expresó: “Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo lo pasé. Se dijo que no, que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones”.

Es por esto que decidió poner un alto: “Cuando las cosas trasgreden una línea y un límite (hay que) enseñarle que también hay que poner límites...no cuando te obligan, sino cuando uno siente la necesidad de decir: ‘No, che es hasta acá!. (...) Toda la comunicación siempre ha sido colmada de respeto, entonces, quisiera de alguna forma que se me retribuya porque yo no hice nada mal y no le hice nada a nadie”.

Situaciones como estas viven a diario miles de mujeres, generalmente, por sus propias parejas o familiares que menosprecian lo que puedan sentir.

Las señales sutiles de la invalidación emocional

Mario Arrimada, psicólogo español y autor del portal “Psicología y mente”, compartió cuáles son las formas en las que a una persona le está siendo anulada, y definió esta situación como “aquellas experiencias vividas en las que se haya sufrido la negación de los propios sentimientos por parte de otras personas, o la evitación o el rechazo por parte de otros”.

Acotó que muchísimas veces esas personas actúan de forma incorrecta por un despiste o desconocimiento, pero sin tener la intención de hacerlo. Estas son las formas:

1. Juzgan tus emociones

En este tipo de situación, las otras personas critican los sentimientos o las emociones que tienes, ya que son muy distintas a las que ella pudiera sentir ante la misma situación.

2. Restan importancia a lo que sientes

“No es para tanto”, “Eso no es nada”, “No deberías preocuparte tanto” estas son algunas de las frases con la que, inconscientemente, algunos pretenden restarle importante a lo que sientes, en lugar de escucharte, atenderte y contenerte.

3. Reprimes lo que sientes

Es posible que muchas veces te hayas tenido que ocultar o disimular lo que sientes y piensas por verguenza, también para evitar se señalada o también burlada. Esto es una forma de invalidar.

4. Comparar las situaciones

Algunas personas buscar desahogarse con otra y en vez de recibir respaldo o una escucha activa, termina escuchando: “Si supieras los problemas que tengo yo…” o ”Peor es lo mío que…”, “Mira, él no está llorando”.

Cómo poner límites

Los principal es expresarse con firmeza y exigir respeto. “Esto significa decir ‘no’ de una manera que sea clara y sostenida, sin excusas ni justificaciones innecesarias”, aconsejó la neuropsicóloga Ana Romero. “Es importante evitar frases como Lo siento, pero…” o “tal vez podríamos…”, ya que esto puede dar la impresión de que estás indeciso o dispuesto a cambiar de opinión”, expresó la experta.