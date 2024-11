La inesperada petición que hizo Cazzu a Ángela Aguilar tras revelar cómo se dio la relación con Nodal

El drama entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sigue dando de qué hablar, especialmente después de que la argentina rompió el silencio para desmentir todo lo dicho por la intérprete de ‘Qué agonía’.

Fue en una entrevista de Ángela Aguilar con ABC News Live la chispa que desató el fuego. En ella, la cantante comentó que su relación con Nodal comenzó después de la ruptura entre él y Cazzu, y afirmó que “todas las partes involucradas estaban de acuerdo” con la situación.

“¡Todo el mundo ya se inventa todo! ¿Por qué tengo que decir cosas? Literalmente tienen telenovelas sobre esto (...) Todos estamos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que ves en redes sociales. Todas las partes involucradas estaban de acuerdo”, declaró Ángela. Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por Cazzu, quien afirmó que no estaba al tanto de la relación entre Nodal y Ángela hasta mucho después de su ruptura, y mucho menos de los rumores de una boda entre ellos.



En una entrevista en el podcast PLP de LuzuTV, Cazzu explicó que las declaraciones de Ángela habían puesto en duda su integridad y desencadenado rumores que afectaron su vida y la de su familia. “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento”, enfatizó Cazzu y agregó que si permaneció en silencio fue porque se enfocó en reconstruirse, en su trabajo y en su maternidad.

“Fue un silencio de reconstrucción (...) Mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio, y en ese silencio me mudaba, armaba un hogar, seguía con mi trabajo y maternaba”, agregó la rapera, dejando claro que su enfoque estuvo en su maternidad y en crear un espacio seguro para su hija, lejos del escándalo mediático.

Además, Cazzu compartió sus sentimientos respecto a la situación con Ángela, manifestando su sorpresa ante la relación:

“Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté.”

Cazzu hace una importante petición a Ángela Aguilar

Una de las partes más impactantes de su declaración fue su llamada a la sororidad y el respeto:

“Si este no es un punto final que es por mí, que por lo menos sea por mi hija que es una bebita, que es una vida nueva a la que hay que proteger y que su historia está quedando enredada en todo este problema. Que no es cierto, no todos somos adultos, hay una bebé”, expresó la argentina.

Su petición hacia Ángela fue clara: respeto hacia su persona y hacia su hija, destacando que ella había respetado a Nodal y su relación con Ángela. Cazzu además confesó sentirse triste por tener que estar enfrentada con otra mujer.

“Casi siempre fueron por luchas comunes, esta vez es por mí y por mi familia. A mí me entristece que mi primera bandera en la música siempre es la sororidad, es el feminismo, el amor entre nosotras, la construcción entre nosotras para darle un mundo mejor a nuestras hijas. Para mí es muy triste tener que estar enfrentada con otra mujer de alguna forma”, aseguró.

Nodal defiende a Ángela y termina peor

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tras las declaraciones de Cazzu, Nodal sorprendió con un live en el que intentó defenderse y defender a su actual esposa, asegurando que ella nunca fue su amante y que es una mujer respetable. “Mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni una conversación. La única plática fue para invitarla al Foro Sol… No estaría orgulloso de una acción como esa, me da mucho coraje estar otra vez en esta posición, pero es lo que hay”, dijo Nodal.

Esto hizo que muchos expresaran que “terminó por hundir a Ángela” al utilizar el término “amante”. El intento fallido de Nodal por limpiar la imagen de su esposa dejó a muchos pensando que Cazzu sí fue víctima de una infidelidad.