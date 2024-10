¿Cómo sanar heridas emocionales antes de tener una pareja?

¿Cómo puedo construir una relación de pareja saludable luego de vivir una serie de traumas y vivencias en el pasado? Ángel Orengo y Rocío Aquino, autores de ‘The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas’ ofrece una amplia perspectiva que engloba importantes ejes como el autodescubrimiento, el perdón, el amor propio y la importancia de vivir en paz con nosotros mismos para transmitirlo a los otros.

PUBLICIDAD

“Enseñamos cómo perdonar a otra persona, cómo perdonarte a ti misma y qué es aceptar y aceptar que nos van a pasar a todos. Muchos, muchos retos, de diferentes maneras. Pero es cómo puedo volver a estar tranquila lo antes posible y no cargar con cosas que no son necesarias”, explicó Rocío Aquino en una entrevista con Nueva Mujer.

El mundo de ‘The Orchid’, narra un viaje de autodescubrimiento que se vive en un spa, donde veremos a su protagonista, ‘Mary’ explorar las historias de 30 mujeres que han vivido diferentes dificultades desde presiones laborales, abandono conyugal, abuso, trastornos alimenticios y comportamiento manipulado.

“Hemos construido esta historia que ocurre en un spa, y es un lugar ficticio, excepto que no lo es. Es un lugar que existe dentro de cada una de nosotros. Y al llegar a ese lugar, ahí es donde empoderas y te empoderas. A través de la conciencia, la gratitud, el perdón, la aceptación y la intención. Y cuando llegas a ese punto, comienzas a acceder a una fuerza que nos permite cambiar nuestras vidas”, señaló Ángel Orengo.

Si hay una pregunta que se repite constantemente es: “¿Por qué siempre elijo siempre al mismo tipo de persona?”, esto luego de terminar destrozado tras una relación fallida, pero el problema no radica en el exterior, sino que está tan cerca de nosotros que es difícil reconocerlo.

No es casualidad encontrarse con la misma experiencia más de una vez y la razón no es más que una herida emocional que sabotea el amor, la intimidad y hasta nuestro propio crecimiento, que se arrastra si no se enfrenta y la mejor forma de hacerlo es partiendo del amor propio y el perdón, sustentados en una buena comunicación.

Pareja Unsplash (Unsplash)

Fue Ángel Orengo quien explicó la importancia del perdón ilustrándolo con un ejemplo que parte de la filosofía de Buda: “Aprendí este dicho famosísimo de Buda que te dice: ‘Cuando tú no perdonas, tú estás agarrando un carbón y lo estás cargando en tu mano’. ¿Quién se está quemando? Es uno. Y estás pensando que se lo vas a echar a la otra persona. ¿Pero quién lo carga? Es un uno mismo”.

El autor de ‘The Orchid’ resaltó que uno de los primeros pasos es entender que ya pasó lo que sea, que haya provocado una herida y que ya no va a volver a pasar, pues, estás a salvo ahora, invitando a escribir sobre las emociones que acechan, soltarlas y dejar esa pesadez en el pasado: “Cuando tú le escribes una carta a esa persona diciendo que era lo que te dolió, ese momento dejas ir esa pesadez que estaba cargándote”.

De aquí parte la importancia de sanar heridas emocionales antes de tener una pareja, porque tarde o temprano, la sombra de esa cicatriz psicológica se asoma, y termina desencadenando relaciones destructivas e incluso repitiendo el patrón de estar con las mismas personas, donde el valor por uno mismo queda en segundo plano, hasta terminar por vivir en un bucle pensando en el pasado y afectando a los que están alrededor.

The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas Cortesía (Cortesía)

Para comenzar este proceso de sanación, el autor Ángel Orengo, enumeró el proceso por el que una persona pasa para enfrentar los terrores del pasado, colocando tres términos en el siguiente orden: conciencia, perdón y gratitud, explicando:

PUBLICIDAD

“La conciencia es esa oportunidad de observarte. Obsérvate cuando sientas que no quiero perdonar por el daño que me hicieron. Y siente la pesadez que se experimenta. Cómo duele cuando la puedes observar. Puedes separarte de ella porque ocurre en un tercer lugar y por eso ocurre conciencia como primer paso, luego la gratitud precede al perdón”.

Por último, el agradecimiento, es uno de los últimos pasos para liberarse de las cargas emocionales, siendo explicadas por Ángel Orengo de la siguiente forma:

“Busca cuáles son esas otras partes de tu vida por las que puedes agradecer, eso comienza a cambiarte y te da un poco de nueva perspectiva y solamente cuando experimentas esos pasos antes, comienzas a ver, en algún lugar, la posibilidad de que el perdón puede existir. Y luego, cuando estés ya en esa etapa donde quieres perdonar, comienza perdonando las cosas más fáciles: ‘Hoy me perdono por la palabra que dije ayer, por la palabra que me dijeron…’ y poco a poco vas fortaleciendo ese músculo, hasta que un día tienes energía, tienes fuerza y puedes perdonar las cosas que parecieran ser más difíciles en tu vida”.

Pareja Unsplash (Unsplash)

En cuanto a una relación de pareja, Ángel Orengo y Rocío Aquino, resaltan la importancia de tener una buena comunicación, por más incómodas que puedan ser las conversaciones:

“Entendí que yo era libre para poder crear la relación de pareja que yo quería y obviamente teniendo esa confianza en mí pudimos crear espacios para tener conversaciones difíciles y explorar las diferentes oportunidades que teníamos para crecer”, confesó Rocío Aquino.

Sin embargo, antes de entender esto, la coautora de ‘The Orchid’ señaló la importancia de estar bien primero con nosotros mismos: “Tenía que estar muy bien para poder ser una mejor pareja. Tenía que confiar en mí para poder transmitir esta confianza. También tenía que conocerme yo y mi voz. Entonces hice una prioridad muy importante, invertir en mí, en sentirme mejor, en cuestionarme por qué pensaba lo que pensaba”.

Ángel Orengo, por su parte, añadió: