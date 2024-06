‘The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas’: el libro ideal para encontrarte a ti misma

Dentro de un ambiente que conecta el bullicio de la ciudad con la naturaleza, Rocío Aquino y Ángel Orengo, autores de ‘The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas’ te dan la bienvenida a un viaje de empoderamiento, amor, renacimiento, descubrimiento y autorrealización donde la gran protagonista serás tú.

PUBLICIDAD

Fue el pasado 6 de junio cuando la pareja con más de dos décadas juntos, hizo la presentación de este libro en un ambiente que invita a las mujeres a ponerse en primer lugar, a llegar a un estado de bienestar y a olvidar el ruido del exterior a través de la relajación y el exquisito sonido de los cuencos tibetanos.

Evento 'The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas' Foto: Leslie De Rosas (Foto: Leslie De Rosas)

¿De qué trata ‘The Orchid: el código secreto de las diosas modernas’?

Narrando la historia de ‘Mary’, una mujer que busca encontrarse a sí misma, se trata de una novela que explora temáticas que han aquejado a las mujeres desde tiempos remotos, explorando temáticas como la sexualidad oculta, presiones laborales, abandono conyugal, abuso sexual, trastornos alimenticios y comportamiento manipulador, teniendo a cinco protagonistas y contando la historia de 30 mujeres que han pasado por diversas dificultades.

La calidez de sus autores, su pasión y la honestidad con la que platicaron ante los medios de comunicación en un ambiente íntimo, no hizo más que acercarnos no solo a las vivencias de cada mujer protagonista y a las sombras que alguna vez los persiguieron, revelando que ellos también fueron víctimas de abuso sexual, problemas con sus padres y estafas, que no hicieron más que provocar en ellos, la curiosidad y la sed de encontrar bienestar y sanar las heridas, poniendo en primer lugar el perdón, el autoconocimiento y el amor propio.

'The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas' Cortesía (Cortesía)

En su búsqueda por alcanzar un nivel de bienestar, encontraron en la psicología clínica la respuesta a sus preguntas, siendo la gratitud, el perdón y el amor propio los ejes principales para encontrarse a sí mismos, que, al día de hoy, han buscado transmitir a través de su nuevo libro que además corre a cargo de su propio sello editorial ‘For the Highest Good’.

‘The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas’ se inspira en la flor de la orquídea que es tan reconocida por su belleza y por el amor que transmite, que, además, los propios autores consideran como una metáfora a lo femenino, emulando las formas de la vulva.

La importancia de priorizarse como mujer

En entrevista con Nueva Mujer, la autora mexicana Rocío Aquino y su esposo de origen puertorriqueño, Ángel Orengo platicaron más acerca del libro con el que muchas mujeres se sentirán identificadas, invitando a no sentir culpa por poner su bienestar en primer lugar:

PUBLICIDAD

“Por muchos años, quizás miles de años, se le ha dicho a la mujer, tu esposo, tus hijos, tu hogar y a ella no la ponen en esa lista. Entonces es tiene sentido de que ella no se considere una parte importante o la parte más importante de su vida. Tenemos que reafirmar nuevamente y priorizar a la mujer. Primero, porque es como la cámara de oxígeno en el avión es Si no quieres ayudar a alguien más, más te vale que tengas tu máscara de oxígeno. Es la única manera y es. Tenemos que decirnos nuevamente estas nuevas reglas para comenzarlo a visualizar y ya integrarlo en nuestras vidas”, explicó Ángel Orengo.

Por su parte, Rocío Aquino, añadió: “Yo creo que cuando te vean a ti, que estés bien, cuando me vean a mí, cuando la vean a ellas preguntarán ¿y qué hiciste? y van a decir a ‘trabajar en mí y en los pensamientos limitantes’. Es una buena inversión. Cuanto más trabajes en ti como inversión porque todo se te va a regresar multiplicado por 10.000. Entonces, cuando ellas empiecen a ver que no es egoísmo de yo primero y no, sino que es un lugar en el que me amo, me respeto, me escucho y pongo límites”.

Fueron los viajes de la pareja alrededor del mundo los que los hicieron entender que había un problema que no estaba siendo resuelto, siendo esta, la razón principal por la que comenzaron a escribir esta novela, que sin duda es un apapacho al alma y un homenaje al empoderamiento, que con el paso del tiempo, notaron que sus beneficios se extendían hasta los hombres, llegando a ser útil para la pareja.

Rocío Aquino y Ángel Orengo Foto: Leslie De Rosas (Foto: Leslie De Rosas)

De esto mismo habló Ángel Orengo, quien, bajo una visión masculina, invitó a los hombres a formar parte de ‘The Orchid’, mostrando que, en realidad, es una herramienta que ayuda a ambos géneros.

Por su parte, Rocío Aquino, añadió: “Yo creo que cuando te vean a ti, que estés bien, cuando me vean a mí, cuando la vean a ellas preguntarán ¿y qué hiciste? y van a decir a ‘trabajar en mí y en los pensamientos limitantes’. Es una buena inversión. Cuanto más trabajes en ti como inversión porque todo se te va a regresar multiplicado por 10.000. Entonces, cuando ellas empiecen a ver que no es egoísmo de yo primero y no, sino que es un lugar en el que me amo, me respeto, me escucho y pongo límites”.

Por último, Rocío Aquino concluyó: “Somos un ejemplo. Entonces él está viendo que necesita ser un ejemplo para sus hijas. Entonces, cuando las hijas ven como él se maneja y como trata a mis hijas, no van a esperar menos de nadie. ¿Entonces, qué le diría yo a un hombre? Es. Lee el libro por curiosidad. Nos vas a entender mejor. ¿Podemos tener una conversación de cómo podemos cambiar juntos Si no hay reglas? A nadie le importa más que a ti y a mí nuestra relación. ¿Cómo la hacemos mejor?”.

‘The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas’ puedes adquirirlo a través de Amazon, Apple Books, Rakuten Kobo, Barnes & Noble, Google Play y Audible.