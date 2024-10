Si tu pareja no te besa durante las relaciones puede ser por alguna de estas razones

Es muy común y normal que, durante las relaciones sexuales, los hombres se ponen muy cariñosos y tienden a dar besos en muchas partes del cuerpo, especialmente en la boca.

Sin embargo, cuando esto ya no sucede, te empiezas a preguntar qué sucede, si ya no te quiere o no te desea como antes, pero existen diferentes razones por las que eso puede pasar.

Aquí te explicamos algunas de ellas para que tengas una amplia idea, y no pienses que simplemente es porque tu novio ya no te quiere o porque se acabó la pasión.

¿Se acabó la pasión? 4 razones por las que tu pareja ya no te besa en la boca durante el sexo

Está estresado

Puede que tu pareja no te besa en la boca durante el sexo porque se encuentra estresado por el trabajo o cuestiones personales que lo hacen olvidarse de tener gestos románticos como esos.

Quizás siente que el sexo lo puede distraer o ayudar a eliminar el estrés, por lo que lo hace más por placer que por amor en ese momento, y no te besa ni te acaricia.

No siente lo mismo de antes

Otra de las razones, y la más obvia por la que no te besa durante las relaciones, es que ya no siente lo mismo por ti que antes, ya no tiene amor ni hay pasión ni conexión.

Esto lo notarás si es constante, es decir, si ya nunca más vuelve a tener esos gestos que antes sí tenía, es porque ya no te ama y es mejor terminar.

Han discutido mucho

También puede que tu pareja ya no te bese en la boca durante el sexo porque están teniendo muchos problemas y discutiendo mucho.

Esto no quiere decir que ya no te ame, pero los problemas lo están afectando al punto que no le nace tener estos detalles en el sexo y es hora de hablar y resolver las cosas.

Le gusta otra

Cuando esto sucede también puede ser porque a él le gusta alguien más, por lo que tiene relaciones contigo solo por gusto y no por amor, pues además, solo está pensando en ella.

Para confirmar esta posibilidad debes fijarte si al terminar el acto toma su celular y no se queda abrazado contigo tampoco, sino que se viste y se va, allí verás que ya no eres la única que existe para él.