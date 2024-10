¿Está hablando con otra? La razón por la que tu pareja no te escribe por WhatsApp cuando está ‘En línea’

No hay nada peor en una relación como cuando tu pareja no te escribe por WhatsApp, y peor aún, cuando aparece “en línea” y no te responde.

Siempre veremos con preocupación que esto suceda y pensaremos lo peor, desde que está hablando con otra, hasta que simplemente te está ignorando, pero existen diferentes razones por las que esto puede suceder.

¿Está hablando con otra? La razón por la que tu pareja no te escribe por WhatsApp

Cuando tu pareja no te escribe por WhatsApp no siempre tiene que ser porque esté hablando con otra y tenga otra, también puede haber otra razón.

Y es que a veces si estamos en el trabajo y abrimos esta aplicación, puedes aparecer “En línea”, pero no estarlo, o puedes dejar la aplicación abierta en tu celular y estar haciendo otras cosas.

Tú crees que tu pareja está allí hablando con otra, pero no es así, la realidad es que se le olvidó salirse y por eso parece que estuviera allí.

En caso que no aparezca en línea, sino que simplemente no te escribe, puede ser porque está ocupado en el trabajo, o haciendo muchas cosas y no ha tenido tiempo para escribirte.

La diferencia está en la forma en la que te escriba cuando sea que lo haga, es decir, si pasó toda la tarde sin enviarte, pero luego aparece, te explica que estuvo muy ocupado, se muestra atento y preocupado por ti, y además de lo más amoroso, sin duda no tienes nada de qué preocuparte.

Ahora, si nunca te escribe, y cuando lo hace es muy cortante y serio, entonces sí puedes sospechar que tiene a otra y que está hablando con otra.

En tal caso, para que salgas de dudas, lo mejor es enfrentar a tu pareja y preguntarle por qué no te escribe, o por qué no lo hace como antes y si es que ya no siente el mismo interés por ti.

Y si no sientes que te da una respuesta sincera y aceptable, existen trucos de esta aplicación para poder averiguar si tu pareja está hablando con otra mujer.