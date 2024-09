Cuando las cosas cambian en una relación siempre te preguntas por qué, si algo va mal, si ya se acabó el amor, especialmente cuando tu pareja duerme contigo, pero no te besa ni te habla.

Los pensamientos empeoran cuando sabes que antes sí lo hacía y antes de dormirse te besaba y te hablaba, pero ahora simplemente se acuesta y se duerme.

Existen diferentes razones por las que esto puede suceder y lo que significa en una relación y aquí te lo explicamos.

¿Tu pareja duerme contigo pero no te besa ni habla como antes? Esto es lo que significa

El hecho que tu pareja duerma contigo, pero haya cambiado mucho, al punto que no te besa ni te habla como antes puede tener varios significados.

Ya no siente el mismo amor de antes

Uno de ellos es que ya no ve en ti a la mujer de antes, no siente ese mismo cariño ni amor, y no tiene motivación ni deseo de tener el mismo comportamiento de antes.

Esto no quiere decir que te sea infiel, simplemente ya no siente lo mismo por ti, como dicen, se apagó la llama y él no sabe cómo encenderla de nuevo, por lo que es pertinente que lo hablen.

Tiene estrés y preocupaciones que lo afectan

Otro significado y de los más comunes es que no tenga nada que ver contigo, sino que los problemas familiares, de trabajo o algún otro problema, lo este afectando tanto, al punto que se siente cansado y no te quiere preocupar, por lo que no habla contigo, ni tiene la misma actitud de antes.

Discuten mucho

Otra razón por la que esto puede suceder es porque discuten mucho y los rodea mucho la negatividad, lo que hace que él no se sienta motivado a hablarte ni a besarte al dormir.

Si es así, también es muy oportuno que lo hablen y traten de resolverlo, incluso, si desean salvar la relación, deben buscar ayuda e ir a terapia.

Cualquiera que sea el significado o la razón lo importante es que le expreses cómo te sientes, y lleguen a un acuerdo para que todo vuelva a ser como antes, o si ya se terminó el amor, pues terminen la relación, en conclusión, lo que sea mejor y más sano para ambos.