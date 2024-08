Por qué mi pareja sueña que le soy infiel: esta es la razón y no es por tu culpa

Cuando sueñas que tu pareja es infiel piensas que puede ser una señal sobre una infidelidad en la vida real y hasta sospechas de él, pero cuando es él quien sueña que tú le eres infiel no entiendes por qué.

PUBLICIDAD

Y es que los sueños siempre suceden por alguna razón y tienen un significado, pero no siempre el significado es una alerta de lo que sueñas, a veces es otro.

El hecho que tu pareja sueñe que eres infiel tiene un significado, y no es tu culpa, pero aquí te lo explicamos.

Por qué mi pareja sueña que le soy infiel: te decimos la razón y no es tu culpa

Si tu pareja sueña que eres infiel puede ser porque él es una persona celosa e insegura y aunque no le has dado razón para desconfiar, no tiene confianza en ti.

Es importante que le digas que se evalúe si no confía en ti, si tiene miedo a perderte, o si piensa que realmente podrías tener a otro.

Pero, esto no es porque tú le diste motivos para sospechar, es porque él es un hombre inseguro que no cree que la persona con la que esté pueda serle fiel y por eso lo sueña.

“Uno de los grandes temores de tu pareja es perderte o que le seas infiel y la relacion termine entonces su cerebro al percibir que es un peligro inminente que se puede volver realidad tiene miedo del momento en el que esa situación pueda darse, y empieza a hacer una especie de simulacro, para que el cerebro se pueda acostumbrar a la idea en caso que eso llegara a suceder”, explica un experto.

PUBLICIDAD

Así que sin duda no es tu culpa, y no hay nada que tú puedas hacer para remediarlo pues es un temor de esa persona, lo que sí puedes hacer es repetirle a tu pareja que lo amas, demostrárselo y hacerlo sentir seguro.

Y si esto no es suficiente, entonces debes decirle a tu pareja que vaya a terapia para que trabaje en sus miedos e inseguridades, o definitivamente terminar la relación, ya que nunca habrá confianza.