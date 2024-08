5 cambios en el comportamiento de un hombre que evidencian que se cansó de ti y quiere terminar

Muchas veces sientes que tu pareja ha cambiado contigo y no entiendes por qué ni te das cuenta, pero te da señales que evidencian que se cansó de ti.

Y es que sus comportamientos son abruptos, son un cambio de un día para otro y no tienen justificación, así que debes estar atenta a su actitud.

Así que si quieres saber si tu pareja ya se cansó y se aburrió de ti y de la relación y planea terminarte, estos son los comportamientos que lo dejan en evidencia.

4 cambios en el comportamiento de un hombre que evidencian que se cansó de ti y quiere terminar

Evita pasar tiempo contigo

Si tu pareja evita pasar tiempo contigo a diferencia de antes es porque ya está cansado de ti y no le interesas ni te quiere.

Puede que un día no pueda estar contigo por alguna razón, pero si te inventa excusas seguidas y constantes y ya ni te visita es porque quiere terminar.

Se pone a mirar el celular cuando está contigo

Otro comportamiento que evidencia que ya no le interesas y está cansado de ti es que cuando f inalmente está contigo y pasan tiempo juntos prefiere mirar el celular .

Si tiene algo importante que atender de trabajo o de algún familiar está bien, pero si lo hace todo el tiempo y no te presta atención a nada de lo que dices, ni se interesa por tus cosas es porque está aburrido.

Le molestan tus muestras de cariño

Si antes era cariñoso y ahora no solo no lo es, sino que le molesta que tú le muestres cariño ya sea con besos, abrazos, o regalos, está cansado.

Este comportamiento no es normal y no solo eso, sino que no lo debes permitir y es momento de poner fin a esa relación donde no eres valorada.

No le gusta que lo visites de sorpresa

Otro comportamiento que deja en claro que tu pareja ya está cansado y no te quiere es que no le gusta que lo visites de sorpresa, ni nada que hagas por él.

Si te apareces en su casa o lugar de trabajo sin avisar, en lugar de verlo como algo romántico te lo reclamará y es porque no quiere verte ni estar contigo y realmente quiere terminar.

Te deja plantada

S i hacen planes y te deja plantada es porque no le interesas y no siente nada por ti, pues si lo hiciera, jamás se comportaría así contigo.

Muchas veces ni siquiera te avisa que no irá a su cita, a tu casa, o a donde tenían planeado ir, sino que simplemente desaparece y te hace sentir terrible, un comportamiento que no debes permitir.