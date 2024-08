Cómo saber que tu pareja se avergüenza de ti: 5 señales que lo delatan y es hora de terminar

Cuando estás en una relación es justo recibir el amor y el valor que das y mereces, pero muchas veces no sucede y tu pareja se avergüenza de ti, y tú no te das cuenta.

Pero, existen formas de saber si esto es así, pues cuando tu novio siente vergüenza de ti y de su relación tiene comportamientos muy característicos y envía señales muy claras.

Por eso, te decimos cuáles son esas acciones que él comete y esas señales que da para que abras los ojos y te des cuenta, y termines de una vez por todas con ese hombre que no te valora ni merece.

Cómo saber que tu pareja se avergüenza de ti: 3 señales que lo delatan y es hora de terminar

Te esconde de sus amigos

Cuando tu pareja se avergüenza de ti te esconde de sus amigos y evita que vayas a lugares o reuniones donde ellos estarán.

Y de hecho, si se los consiguen por casualidad trata de ignorarlos o no saludarlos para que no lo vean o no te vean a ti, así que debes estar alerta a su comportamiento.

Evita salir contigo

Si un hombre se avergüenza de ti evita salir contigo a lugares muy públicos y trata que todas sus citas o encuentros sean en privado.

Si lo presionas para salir y él cede, tratará de ir a un lugar donde no haya mucha gente o donde sepa que no se va a conseguir algún amigo o familiar.

No te presenta ante su familia

Otra señal que te da tu pareja para demostrarte que se avergüenza de ti es que no te presenta ante su familia y te inventa excusas para no hacerlo.

No importa el tiempo que lleven de novios o lo mucho que le ruegues, si evita que hables con su mamá, papá, hermanos, o que los veas y sepan de ti es porque se avergüenza.

No publica fotos contigo en redes

Si tu pareja no publica fotos contigo en redes, no te dedica mensajes, ni tiene un detalle público contigo por esta vía, probablemente es porque se avergüenza de ti.

Puede que sea de los hombres que no les gusta compartir mucho en redes, pero al menos una foto contigo debería publicar y si no lo hace es porque no quiere.

Se comporta frío y distante con gente alrededor

Otra señal que evidencia que tu pareja se avergüenza de ti es que se comporte frío y distante cuando tienen gente alrededor.

Si te está besando o abrazando y deja de hacerlo porque llega alguien y cuando se va vuelve a ser cariñoso, no caben dudas que siente verguenza.

Así que si tu pareja da todas estas señales es mejor que termines con él y esperes a ese hombre que te presuma, te valore, y te ame como lo mereces.