Women Unite: Andrés Catalina reimagina la fuerza femenina y la diversidad en un universo de héroes

Andrés Catalina, conocida en el mundo de la moda como Queen Skittles, ha emergido como una fuerza creativa en el panorama nacional. Desde sus inicios, ha buscado plasmar en sus diseños una fusión de la cultura pop y la tradición, creando prendas que desafían las convenciones y celebran la diversidad. Su estilo único, caracterizado por patrones vibrantes y una estética surrealista, le ha permitido transformar no solo la moda, sino también el arte urbano.

En el marco del Women Unite de Fashion x Forward, que conmemora el 85 aniversario de Marvel Cómics, Andrés se unió a otros talentos para presentar una colección inspirada en los “Guardianes de la Galaxia”, reinterpretando personajes icónicos desde una perspectiva de empoderamiento femenino. Este evento, realizado en la Ciudad de México, no solo se centra en resaltar la riqueza de la moda mexicana, sino que también se transforma en un vibrante punto de encuentro donde la música, el teatro, la danza y la cultura pop se entrelazan con la moda, lo cual hace eco con un poderoso mensaje de fuerza y unidad entre mujeres.

“Esto es algo que me emociona mucho, sobre todo porque esta franquicia que me ha tocado interpretar ofrece <b>una variedad de talentos y habilidades que nos permiten plasmar en los looks</b>. Cada personaje tiene su propia esencia, lo que lo convirtió en un reto muy interesante, ya que todos son muy diferentes entre sí. El hilo conductor en términos de diseño y colorimetría lo hizo muy divertido”, explicó <b>Andrés Catalina</b> en <b>entrevista </b>con <i>Nueva Mujer.</i>

Desde sus inicios, Marvel Cómics ha apostado por personajes que rompen con estereotipos y han dejado una profunda huella en la cultura pop. Desde Jean Grey y Rogue de X-Men, hasta Capitana Marvel, Wanda Maximoff (Scarlet Witch), Viuda Negra (Natasha Romanoff), Agatha Harkness y Gamora.

En el contexto del evento Women Unite, la franquicia de “Guardianes de la Galaxia” se convierte en una fuente de inspiración para la moda, a través de su fuerte representación femenina, con personajes que son guerreras excepcionales y que a la vez se enfrentan a sus propios conflictos internos y vulnerabilidad.

“Lo mejor es que para crear esto no solo nos basamos en las películas, sino que volvimos a los cómics para encontrar esos puntos clave que luego transformamos en los diseños. Lo más desafiante fue identificar ese hilo conductor y traspasarlo a la ropa”, señaló Vill Vegas, creativo asociado con Andrés Catalina en esta colección.

En 2015, Andrés fundó la marca Nugget, con la misión de crear prendas y accesorios unisex que encarnan la fluidez y la comodidad de la vida urbana. Sus colecciones cápsula, inspiradas en una variedad de temáticas, capturan la vibrante energía de la vida en las calles y desafían las convenciones de la moda tradicional. Esta propuesta se hace evidente en su trabajo más reciente junto a Marvel, donde su enfoque innovador se traduce en diseños que celebran tanto la individualidad como la inclusión.

Vill enfatizó que su principal objetivo era mantener la identidad de cada personaje intacta. “Cada uno es tan fuerte individualmente y como equipo que no podíamos enfocarnos solo en uno. Empezamos con Groot porque es un personaje central para el 85 aniversario de Marvel, y aunque parecía fácil, curiosamente fue de los que más trabajo nos costó. La noche antes del desfile, aún estábamos batallando con un tejido, ajustando cortes y trabajando en el telar”.

La conciencia que ambos tenían de cada personaje fue clave para reinterpretarlos desde una perspectiva de empoderamiento. Andrés añadió:

“Tuvimos que reinterpretar todos los looks para mujer. Hablar de géneros con personajes como Nebula, que está reconstruida con piezas cibernéticas, nos llevó a explorar la diversidad. Transformar estos looks hacia una visión más inclusiva fue un ejercicio enriquecedor. Personalmente, me siento atraída por el punk y el grunge, y esos acabados se ven reflejados en esta colección, creando un efecto único y distintivo”.