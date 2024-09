Irina Baeva revela qué está haciendo para sanar su ruptura y nos inspira con estos 4 tips

Hace poco más de un mes, Irina Baeva y Gabriel Soto pusieron fin a su relación sentimental que había durado seis años, dejando sorprendidos a muchos seguidores que no esperaban la noticia, a pesar de los rumores que circulaban previamente.

Pese a su reticencia a dar detalles de su vida personal, durante una reciente aparición ante los medios de comunicación reseñado por Milenio, la actriz compartió detalles sobre cómo ha enfrentado personalmente estas semanas posteriores a su rompimiento, revelando parte de su proceso de sanación.

La última foto de Gabriel Soto e Irina Baeva que la actriz publicó en su Instagram | (Instagram)

Irina Baeva nos enseña cómo superar una ruptura de forma saludable

De acuerdo con el reporte, esto sucedió durante la clausura de la temporada de la obra teatral Aventurera, en la que es la protagonista, hablando sobre su estado emocional tras la ruptura con el reconocido actor.

“Ahí voy. Todo bien, pasando un proceso. Definitivamente, no es fácil, sin duda alguna. Son muchos años de lo que se vivió. Estoy en terapia; no solamente ahorita, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno”, expresó Irina Baeva, recordándonos la importancia de buscar ayuda profesional para poder hacer un duelo de la manera correcta, regular las emociones y adquirir herramientas de crecimiento personal.

Además, mencionó lo fundamental que ha sido el apoyo y amor de su familia durante este tiempo difícil, a pesar de la distancia física que los separa.

Irina Baeva | La actriz rompió el silencio sobre su duelo | (Instagram)

“No me estoy presionando en absolutamente nada. Caminando, fluyendo con todo lo que va pasando, va saliendo. Rodeada de mi familia, a pesar de que están lejos, están conmigo 24/7 en mi FaceTime, en llamadas telefónicas. Mis amigos, que están también conmigo; mis perritos. Ahí vamos, ahí vamos”, compartió.

Otro detalle fundamental fue enfocarse en su carrera, ya que no solo le permitió distraerse y conocer gente nueva, sino avanzar en sus propios sueños. “Era un lugar seguro estar aquí (en Aventurera) y estar al lado de esta gran familia que me acompañaba, que me cobijaba, que me apoyaba en cada uno de los momentos. Que se unía en los momentos complicados y me daba esa fuerza”, dijo.

Por último, Irina Baeva no quiso hablar sobre los rumores de la nueva relación de Gabriel Soto con Cecilia Galiano, recordándonos que parte de superar una ruptura es dejar de prestarle atención a la vida de tu ex, sus emociones o decisiones.

“Nada, yo creo que ese no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos. Ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo”, agregó con valentía y honestidad.