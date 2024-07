“Nos casamos”: Irina Baeva confiesa todos los detalles de la boda con Gabriel Soto

Nuevas confesiones salen a luz. La actriz Irina Baeva rompió el silencio este domingo, 21 de julio, para contar su versión sobre la ruptura de la relación que sostenía con el actor Gabriel Soto, desde hace cinco años y con quien tenía planes de boda desde el 2020, pero que por varias razones se había pospuesto en tres oportunidades.

PUBLICIDAD

Recientemente, Gabriel publicó en su cuenta de Instagram un comunicado con el anunció el fin del compromiso, pero Baeva no lo compartió en sus redes sociales, como suele ocurrir cuando ambos son figuras públicas. “A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, se lee al comienzo de la misiva.

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”, culminó el comunicado.

En tanto, la modelo rusa dio una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola! México para contar su versión.

“Nosotros nos casamos”

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, fue parte de las declaraciones de la artista de 31 años, quien acotó que en un video que divulgó la tarde de este de23 de julio, que ellos se casaron hace cuatro meses.

“El 27 de marzo del 2024 nosotros nos casamos. Hicimos una ceremonia, una especie de boda espiritual. La hicimos en Semana Santa en Acapulco (México) en la casa que Gabriel tiene allí. Nosotros tomamos esta decisión. Nos casamos de esta forma. Fue algo importe y fue algo simbólico, fue algo muy íntimo con la gente más cercana”, reveló Irina, lo que sorprendió a todos.

Irina, desde hace mucho tiempo optó por no hablar sobre la relación con Gabriel, ante los constantes rumores de separación desde el 2022. Sin embargo, en esta oportunidad y “por única vez”, como ella misma lo aseveró”, diría algo al respecto. Aseguró que nunca ha sido infiel, como se ha divulgado en algunos medios de comunicación.

PUBLICIDAD

“Jamás, en ninguna de mis relaciones yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal, y no hay para mi otra persona cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia”, expresó a ¡Hola!

El domingo 21 d julio, Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa “Sale el Sol” que la verdadera razón de la separación, presuntamente, fue por la relación que Baeva mantenía con las dos hijas de Soto: “Irina está muy histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel. Cada vez que iban, las trataba mal. Gabriel no soportó eso”, dijo Infante, pero esta versión no ha sido confirmada por Gabriel.