¡Con esperanzador mensaje! Irina Baeva recibe conmovedor regalo tras su ruptura con Gabriel Soto

Fue el pasado 16 de julio cuando Gabriel Soto publicó, a través de sus redes sociales, un comunicado en el que confirmaba su separación de Irina Baeva, revelando que esta se había dado tras una profunda reflexión, dejando ver que hasta ese momento, ambos estaban de acuerdo con la decisión.

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación” y el actor reveló que los motivos de su ruptura se mantendrían en su círculo interno: “Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los detalles se mantendrán en nuestro círculo interno”.

Gabriel Soto El actor compartió un comunicado en el que confirma su separación con Irina Baeva

Desde entonces, ambos se habían mantenido en completo silencio viviendo su duelo por su reciente separación, él posteando una fotografía con sus hijas y eliminando de sus redes todo recuerdo de su romance con Baeva, mientras que la actriz rusa, solo compartió publicaciones relacionadas con su trabajo en ‘Aventurera’.

El esperanzador mensaje que Irina Baeva compartió tras su separación

Mientras Irina Baeva y Gabriel Soto viven la que sería una de las separaciones más polémicas de los últimos meses, la actriz rusa, de 31 años, dejó un mensaje a través de sus redes sociales, en el que se leía: “Mindset changes everything”, cuya traducción al español sería: “La mentalidad lo cambia todo”.

Tras publicar este post, la actriz de ‘Vino el Amor’ se ha dedicado a compartir publicaciones relacionadas con su trabajo, pero fue este fin de semana, cuando, su público vio más de cerca como ha ido enfrentando su separación de Gabriel Soto.

La protagonista de ‘Aventurera’, rompió el silencio y presumió en sus Instagram Stories el regalo que su compañera de elenco, Verito García, le hizo y que al parecer estaría relacionado con su ruptura con Gabriel Soto.

Aunque el contenido de la caja que mostró quedó en total misterio, sí se pudo leer un motivador mensaje que fue dedicado a Irina Baeva en el que se leía: “Don´t worry about a thing, cause every little thing is gonna be all right!”, (No te preocupes por nada, porque cada pequeña cosa va a estar bien). Eres una ching*na, Love you”.

Al conmovedor detalle, Baeva respondió con un mensaje arrobando a Verito García, diciéndole, “Hermosa, gracias bebé, I love you”, dejando ver que la actriz de Moscú, tiene a personas que la están apoyando durante esta etapa.

Irina Baeva revela la verdad del comunicado de Gabriel Soto

La actriz de origen ruso se habría encargado de desmentir el comunicado de Gabriel Soto revelando a la revista ‘HOLA!’, que este se había publicado sin su consentimiento: “El comunicado fue publicado sin mi consentimiento; yo no lo redacté. No sé por qué aparece mi nombre ahí. Sí, se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque, días previos a esto, estábamos juntos”, declaró Irina Baeva.

A su vez, negó cualquier tipo de especulación, desde los rumores que apuntarían a una infidelidad y el supuesto vínculo que tendría con Víctor González Herrera, quien es hijo de Víctor Herrera Torres, CEO de Farmacias Similares, más conocido como Dr. Simi.