¡Ya no es el phubbing! Este es el nuevo problema que enfrentan las parejas y está rompiendo relaciones

Las relaciones de pareja han enfrentado diferentes desafíos y problemas en los últimos tiempos, uno de ellos es el phubbing, y ahora otro trastorno ha llegado a afectarlos.

Y se trata de la nomofobia, un trastorno que está dejando ver lo peor de cada persona en la relación, sin darse en cuenta el daño que le hacen a la pareja.

Por eso, te decimos qué es la nomofobia, para que la identifiques y no dejes que te afecte a ti ni a tu pareja.

Este es el nuevo problema que enfrentan las parejas y está rompiendo relaciones

La nomofobia se trata del miedo de estar sin tu celular y proviene del anglicismo nomophobia, es decir, no mobile pone phobia y es un problema que afecta a muchas parejas.

Y es que si el phubbing, que es ignorar a la persona por estar mirando el celular ya era un problema grave en la relación, ahora ha llegado este para empeorar las cosas.

Lamentablemente cada vez somos más adictos al celular, y si le pides a tu pareja que te dedique tiempo a ti y no mire el celular puede que tenga miedo de estar sin él y eso te molestará, o viceversa.

Es necesario hoy en día tener un tiempo con la pareja sin el celular, salir sin él, ir al cine y dejar el celular en casa, pero si una persona en la relación padece nomofobia será imposible que esto se haga y comienzan las discusiones.

Muchas veces se cree que es porque no somos importante para nuestra pareja e incluso que tiene a otra con quien habla por celular, pero no es así, solo que tiene este padecimiento que aunque sea difícil de creer, es real y no es sencillo para él o para ella dejar el celular.

Qué hacer si tu pareja o tú padecen nomofobia para no arruinar la relación

Si tu pareja o tú padecen nomofobia y no quieres arruinar la relación es importante que se ayuden y apoyen, y evitar las peleas, pues no es algo intencional.

Además, pueden llegar a algunos acuerdos para no entorpecer la relación y si esto resulta imposible, pues acudan a terapia para que los ayude con este problema.

La clave está en reconocerlo y luchar por resolverlo para que la relación no se acabe, pues si no se hace nada, en algún punto la relación no podrá seguir y ese es el error en el que caen muchos.

Ahora, si tu pareja no pone de su parte y no hace un esfuerzo, entonces es mejor terminar la relación y seguir adelante con tu vida.