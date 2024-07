Qué hacer cuando un hombre se aleja de ti de forma repentina y sin explicación: 3 claves para superarlo

Una de las peores experiencias y sensaciones de la vida es cuando un hombre se aleja de ti de forma repentina, así sin más, sin darte una explicación ni ningún motivo, pues no entiendes nada.

Y es que parecía que todo iba bien, se veían con frecuencia, se hablaban todo el tiempo, y de repente, de un día para otro se alejó y desapareció.

Esto te deja con muchas dudas y sin saber qué hacer, qué sucedió, y piensas que hiciste algo mal, pero no fue así.

Los hombres suelen ser de pocas palabras y algunos son muy cobardes, al punto que prefieren simplemente desaparecer que darte una explicación y hablar contigo sobre lo que siente o le molesta.

Pero, eso no es tu culpa, y es que ellos carecen de responsabilidad afectiva, y no les importa lo que tú sientas, o cómo esto te puede afectar, y por eso te decimos qué debes hacer para no dejar que esto te afecte tanto ni amargues tu vida por alguien que no lo merece.

Qué hacer cuando un hombre se aleja de ti de forma repentina y sin explicación

Escríbele y pídele una explicación, pero no ruegues

Si un hombre desaparece de tu vida de la nada es importante para ti que le escribas y le preguntes qué sucede, para ver si puedes hallar respuesta o explicación.

Pero, esto para cerrar ese capítulo de tu vida y que no quedes con la duda, pues cuando él desaparece ya no debes darle una oportunidad.

Sin embargo, no le ruegues, no lo llames, si él no responde simplemente es un cobarde que no da la cara y es mejor que lo olvides y lo dejes atrás.

No te aferres a él, sigue adelante

Muchas veces te quedas enfrascada pensando por mucho tiempo qué sucedió, por qué él se alejó y te dejó de la nada y no sigues adelante.

Esto no es sano para ti, debes cerrar ese ciclo, y darte la oportunidad de conocer a alguien más que sí te valore como lo mereces.

Así que supéralo, por más difícil que suene y que parezca, no le des importancia, no le ruegues y sigue adelante con tu vida.

No le des otra oportunidad si vuelve

Cuando los hombres se alejan de repente, muchas veces se arrepienten y quieren volver, pensando que tú estarás dispuesta a recibirlo y como si nada hubiera pasado.

Y no es sano que le des una oportunidad a alguien que te hizo sufrir tanto y que se fue de la nada sin pensar en ti, pues si lo hizo una vez, lo puede hacer muchas veces más.

Así que no te expongas de nuevo, él no merece esa oportunidad, es mejor que estés sola o con alguien que sí te quiera, a que estés con un hombre que te lastimó, y además será tu mejor venganza.