4 señales que indican que tu pareja no te ama y te está utilizando para darle celos a otra

Cuando estás en una relación es importante que veas todas las señales que te da tu pareja, desde las positivas hasta las negativas, para que te des cuenta si de verdad te ama o eres algo pasajero.

Y es que muchas veces sucede que estás con una persona que no te trata como te mereces y no te das cuenta que en realidad solo te está usando porque en realidad le gusta otra.

Por lo que es importante que tengas en cuenta las señales que evidencian que él quiere a otra, pero solo quiere darle celos contigo y aquí te lo decimos para que abras los ojos y termines con esa relación.

Señales que indican que él solo te está usando para darle celos a otra

Tiene días muy específicos en los que quiere salir contigo

Una señal que evidencia que esa persona no te quiere es que tiene días muy específicos en los que quiere salir contigo, no es cuando tú quieras, o que salga la idea de forma espontánea.

Cuando él tiene todo planificado es porque quiere salir contigo cuando esa persona, que sí le gusta, esté para darle celos contigo, así que debes estar muy alerta.

Te besa en público buscando a alguien

Si quieres darte cuenta que tu pareja no te ama y solo te usa también lo sabrás si al besarte en público lo hace buscando o mirando a alguien más.

Y es que, si lo hace así, y de forma rápida y repentina, es porque te besa para que esa chica lo mire y le den celos, no porque de verdad quiera tener ese gesto romántico contigo.

No te presente a su familia

Una de las señales más claras de que tu pareja no te ama y además no ve un futuro contigo porque en realidad le gusta otra es que no te presenta a su familia.

Y es que cuando un hombre va en serio lo primero que quiere es que su familia te conozca y que convivan, pero cuando esto no sucede es porque no eres la que él ama.

Publicación repentina y romántica en redes

Si un hombre normalmente no publica fotos ni estados románticos para ti, pero de repente lo hace, es porque quiere darle celos a alguien, no porque le nazca tener ese gesto contigo.

Y es que si tu pareja es poco detallista, y de repente comparte una foto contigo es porque quiere que esa chica que sí le gusta lo vea, sienta celos y le escriba, así que no hay dudas que tú solo eres un recurso, y no te ve como la mujer de su vida.