¿Qué significa soñar con un bebé y verle la cara? estos son los posibles significados (suele ser buena señal)

Después de soñar que se está embarazada, soñar con un bebé y ver su tierno rostro es otro de los sueños más recurrentes en todo el mundo y puede darse tanto en mujeres como en hombres.

PUBLICIDAD

En muchas ocasiones, puede representar el tener un hijo o el deseo de tenerlo, pero si no es el caso, puede llenarse de preguntas sobre su posible origen y significado al despertarse.

Afortunadamente, existen muchos profesionales que se dedican a la interpretación de sueños que nos ayudan a entender desde diferentes perspectivas por qué soñamos esto o qué quiere decir.

¿Qué significa soñar con un bebé y verle la cara?

La autora y analista de sueños profesional Lauri Quinn Loewenberg aseguró a la revista The Cut que los sueños con bebés suelen representar cosas que llegan a buen puerto.

¿Cómo cuáles? Pues, la culminación de una meta y un nuevo inicio. “Por lo general, los sueños de bebés son una señal realmente positiva que representa crecimiento o desarrollo”, explicó.

“Ya sea contigo personalmente o con algo en lo que estás trabajando”, agregó. “Es un mensaje de tu subconsciente que dice que esta cosa nueva es genial, es hora de enfocarse y nutrirla”.

Soñar con bebés puede tener varios significados | Unsplash

Quizás acabas de finalizar tus estudios o tal vez lograste terminar un proyecto en el que estabas trabajando. “Incluso una nueva relación puede aparecer en tu sueño en forma de un bebé”, señaló.

PUBLICIDAD

No importa qué sea eso que has trabajado, según la analista, tu subconsciente busca hacerte entender “su potencial y la necesidad de nutrirlo y concentrarte en él para que pueda crecer”.

La tarotista Victoria Arderius, por su parte, dijo al Clarín: “Soñar con un bebé es un sueño que particularmente necesita ser analizado de manera individual, de acuerdo al color del cristal con que el soñador mire a un bebé”.

Soñar con bebés puede tener varios significados | Pexels

“Los bebés simbolizan un inicio. La vida que comienza. Proyectos que arrancan con mucha fuerza vital y pureza de objetivos. Y como los bebés movilizan el instinto maternal y paternal, si el soñador desea tener un hijo, el sueño de un bebé en brazos manifiesta ese deseo…”, enfatizó.

Ahora, ambas coinciden en que dependiendo de cómo aparezca el pequeño, cambia el significado. A continuación, te presentamos algunas respuestas para sueños más específicos con bebés:

El bebé llora desconsoladamente

Si el bebé no deja de llorar, según Loewenberg, esto significa que “hay algún elemento nuevo en tu vida que necesita tu atención”.

“Hay algún elemento que necesita ser alimentado (…). Así que pregúntese: esta cosa nueva en mi vida, este nuevo trabajo, este nuevo proyecto, esta nueva relación, esta nueva cosa, ¿en qué área debo enfocarme más?”, aconsejó.

Soñar con bebés puede tener varios significados | Pexels

El bebé está enfermo u hospitalizado

De acuerdo a la experta, si el bebé de tus sueños al que le ves el rostro está enfermo eso quiere decir que “algo nuevo en su vida no va bien”.

“Tal vez es una nueva relación en tu vida que no es saludable, o tal vez tienes este proyecto ahora en el que has estado trabajando desde siempre y no parece ir bien”, ilustró.

“Tu subconsciente te lo mostrará en forma de un bebé enfermo para que puedas encontrar formas de dar nueva vida al proyecto o a la relación”, apuntó.

Ahora, soñar con un bebé en un hospital puede simbolizar que “hay algo nuevo en su vida que necesita curación”.

Soñar con bebés puede tener varios significados | Pexels

Encontraste al bebé abandonado

Mientras, si encontraste al bebé abandonado, la especialista señaló a The Cut que puede ser un mensaje de tu mente invitándote a recordar un proyecto o tarea que abandonaste en la realidad.

“Hay alguna idea o proyecto que has descuidado, como quizás algo en lo que habías comenzado a trabajar hace uno o dos años que pusiste a un lado y nunca volviste a hacerlo, por lo que su subconsciente dice: Oye, ¿recuerdas esto? Este fue tu bebé por un tiempo. Volvamos a ello”, dijo.

El bebé tiene todos sus dientes

Otro sueño común es ver a un bebé con todos sus dientes. En este caso, dependerá de si está embarazada o no para comprender su significado.

Si está encinta y sueña que alumbran a un pequeño con todos sus dientes, Loewenberg opina que es un reflejo de “su deseo de finalmente tener este bebé y comunicarse con él”.

“Los dientes en los sueños tienen que ver con la comunicación. Si tienes ese sueño y no estás embarazada o tratando de quedar embarazada, eso indicaría que has dado a luz a una nueva forma de comunicarte con alguien (…)”, consideró.

Soñar con bebés puede tener varios significados | Unsplash

El bebé no es tuyo o no lo querías

Si en el sueño estás cuidando a un bebé que no es tuyo, Lauri Quinn apunta a que probablemente te hayas adjudicado la responsabilidad de algo por otra persona.

“Tal vez esté tratando de ayudar a un amigo a poner en marcha su negocio, o tal vez alguien con quien trabaja le pidió que lo ayude con su proyecto”, expone la autora.

Mientras, la tarotista Victoria Arderius, opinó a Clarín: “Si el soñador es un varón y sueña con un bebé que no es suyo y lo tiene en brazos, podría indicar que está dudando de su paternidad”.

“Pero no todas las visiones de un bebé de otro son negativas. Los niños llegan al mundo puros, inocentes, indefensos”, agregó.

Soñar con bebés puede tener varios significados | Pexels

“Y sentir la necesidad de abrigar y proteger a un bebé que no es nuestro podría hablarnos de que para hacer realidad una aspiración, es preciso mantenerla con la energía de la emperatriz, que es la madre prospera y amorosa del Tarot”, apunta.

En el caso de que no lo quiera, Loewenberg dice que “el proceso de pensamiento es en lo que debe concentrarse: en qué está lidiando actualmente en este momento que no pidió tratar”.

Asimismo, aconseja preguntarse “¿por qué estoy en esta situación (si) no quiero estar en esta situación?” para ver si descubre una escena parecida en su vida despierto.

Tener hijos adultos que vuelven a ser bebés

Por último, si tiene hijos adultos y sueña que estos son bebés otra vez, no se preocupe. Lauri Quinn Loewenberg asevera que es bastante común y, generalmente, es un indicio de que “todavía estás mimando (a tus hijos)”.

Soñar con bebés puede tener varios significados | Pexels

Cabe destacar que, de acuerdo a la psiquiatra Mariana Lagos en entrevista a Clarín, el significado de los sueños “en cada caso es único e íntimo, y al mismo tiempo está influenciado por las ideas y la subjetividad de la época”.