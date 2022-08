¿Soñaste con una mujer embarazada? Estos son los posibles significados

Soñar con mujeres embarazadas es bastante común en todo el mundo. Las personas que tienen este sueño, en especial si no están en la dulce espera ni conocen a nadie que lo esté, suelen inquietarse al respecto y comenzar a meditar sobre sus posibles significados.

Durante siglos, los sueños en general han sido objeto de debate tanto por sus significados psicológicos subyacentes, como sus interpretaciones más simbólicas.

De acuerdo a la ciencia, según el sitio web Healthline, gran parte de los sueños tienen más que ver con el subconsciente y están más vinculados a los pensamientos emocionales que a la lógica.

No obstante, quienes creen en el tarot o tienen alguna creencia religiosa, pueden encontrar en el hecho de soñar con una mujer embarazada algún tipo de señal o manifestación diferente.

Soñar con mujeres embarazadas es bastante común | Unsplash

¿Qué significa soñar con mujeres embarazadas?

¿Soñaste con una mujer embarazada y tienes curiosidad sobre lo que podrían significar? A continuación, te presentamos sus posibles interpretaciones desde diferentes ópticas:

Soñar con mujeres embarazadas de acuerdo a los tarotistas

La tarotista y coach ontológico Victoria Arderius explicó a Clarín que “en el esquema del Tarot, el arquetipo de la mujer embarazada lo encarna La Emperatriz, la esposa y madre”.

“Esta carta ilustra la fertilidad creativa y la abundancia que genera dar fruto. Soñar con una mujer embarazada apela justamente a eso, al encuentro de lo femenino con lo masculino”, comentó.

“Lo racional de la mano de la intuición y a la creatividad que engendra un buen equipo de trabajo que llega al logro”, agregó.

Consecuentemente, soñar con una mujer embarazada no necesariamente quiere decir que un bebé está por llegar a la vida. “ Soñar con un embarazo tiene que ver con la acción de fructificar”, insistió.

“Pero como todo sueño debe ser descifrado de manera específica para cada soñador, esos frutos pueden ser interpretados como hijos o como proyectos”, señaló.

Asimismo, enfatizó: “Puede llegar ese sueño ante la inminencia de un gran proyecto laboral que se está por cristalizar y cambiará nuestras vidas, solo por dar un ejemplo”,

Por lo tanto, soñar con una mujer embarazada está directamente relacionado con el nacimiento de un hijo, un proyecto, un emprendimiento o algo en lo que se ha puesto empeño en la vida.

Durante la plática, enfatizó que aunque en líneas generales soñar con mujeres embarazadas está vinculado con la “acción de fructificar”, todo depende de la persona y lo que ocurra en ese sueño.

“Si el soñante, por ejemplo, siente terror de tener un hijo, el sueño puede ilustrar ese miedo. O todo lo contrario, sacar a la luz que el deseo de ser madre o padre, palpita vivamente en el inconsciente”, dijo.

Soñar con mujeres embarazadas de acuerdo a la psicología

Por otro lado, aunque investigación al respecto es mínima, desde la psicología hay algunos posibles significados. De acuerdo a Healthline, independientemente de quién sea la mujer, es más posible que el contenido de este sueño se atribuya al deseo personal quedar embarazada.

De la misma forma, el cibersitio especializado señala que también puede estar originado por el conocimiento de que alguien cercano está tratando de quedar encinta. Además, enfatiza que este tipo de sueños “rara vez se hacen realidad”.

“La investigación sobre los sueños no es concreta, pero los psicólogos teorizan que estos tipos de sueños específicos (...) tienen mucho más que ver con sus pensamientos subconscientes que con cualquier tipo de adivinación inducida por el sueño”, concluye.

Soñar con mujeres embarazadas conocidas según los expertos en sueños

En caso de que la mujer embarazada en tus sueños sea conocida, los expertos en sueños tienen otra interpretación en base a sus estudios.

De acuerdo a la analista de sueños y autora Jane Teresa Anderson, a menos que hayas encontrado algunos detalles significativos en la vida real , este sueño específico se trata solo sobre ti misma.

“Otras personas en nuestros sueños simbolizan aspectos de nosotros mismos, por lo que el consejo es averiguar qué representa la persona”, explicó a Glamour.

“Por ejemplo, si piensas que la persona es muy intuitiva, entonces tal vez hay un aspecto de ti mismo que es más intuitivo de lo que crees y quieres desarrollarlo”, señaló.

En cambio, la experta en decodificación de sueños, Theresa Cheung, comentó a la revista InStyle que este tipo de sueño puede significar algo totalmente diferente a lo expuesto.

Según Cheung, soñar que alguien que conoces está embarazada puede simbolizar que existe una parte en ti que amerita ser nutrida “para alcanzar tu potencial o aprender nuevas habilidades”

Igualmente, la autora del libro How to Catch a Dream asegura que además puede representar que la persona con la que has soñado te enseñó algo que ha sido útil para tu evolución.

Por último, la autora y analista profesional de sueños Lauri Loewenberg recordó que todos los sueños pueden representar las cosas en las que has estado pensando o lidiando en la memoria.

“Lo que sea que suceda en tu sueño esta noche generalmente está relacionado con algo que sucede hoy”, aseveró en entrevista a The Cut.

“Entonces, cuando te despiertas por la mañana y miras tu sueño y lo examinas, lo mejor que puedes hacer es comparar todo en el sueño con lo que sucedió ayer”, explicó. “Comparar las emociones en tu sueño con cómo te sentías ayer”.

Cabe destacar que si se tienen sueños recurrentes al respecto y son molestos o está enfrentando algún trastorno de sueño, lo mejor será acudir a un terapeuta para encontrar ayuda.