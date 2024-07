¿Realmente extrañas a tu ex o solo es miedo a la soledad? 5 maneras de diferenciarlo

En medio de la nostalgia que generan las separaciones, es fundamental aprender a reconocer cuándo extrañamos a nuestra expareja o el miedo a la soledad nos está visitando, por lo que corremos el riesgo de tomar malas decisiones producto de la impulsividad.

Nos puede llevar a pedir segundas oportunidades o romper el contacto cero en lugares donde no sentimos lo mismo o la dinámica no es saludable, frenando el proceso de recuperación y desapego. La tristeza, el desánimo y hasta la desesperanza pueden ser parte de un proceso de separación normal, así que no te desesperes y permítete sentir cada etapa del duelo.

Si identificas que el miedo a la soledad te está llevando a tomar decisiones erradas, o de las que te arrepientes, es importante buscar ayuda psicológica ya que no es saludable aferrarnos a personas, e incluso, pasar de una pareja a la otra frecuentemente.

¿Cómo saber si es miedo a la soledad o extrañas a tu ex?

Violas tus propios límites

Estás muy consciente de que esa persona no es para ti, la relación es tóxica o no estás del todo satisfecha, pero prefieres mantener el contacto o incluso volver con él porque prefieres esa dinámica que estar sola, ya que eso te confrontaría con tus sentimientos, heridas y hasta sientes aburrimiento, así que no puedes alejarte de él. Esto es positivo para miedo a la soledad.

Las mujeres con miedo a la soledad tienden a conformarse con menos | (Imagen de Drazen Zigic en Freepik)

Te da ansiedad pensar en el futuro

En medio del proceso de ruptura, crees que jamás volverás a enamorarte o sentir lo mismo por otra persona. De hecho, tienes pensamientos intrusivos en los que te dices que estarás sola o qué pasa si no encuentras a alguien que te quiera. Esto es normal y es parte del proceso de ruptura.

Asocias el fin de una relación al fracaso

Las creencias que tenemos sobre las rupturas y las relaciones de pareja dicen mucho sobre nuestro miedo a la soledad. Por ejemplo, si crees que terminar es un fracaso, si crees que estar solo es igual al sufrimiento, si crees que estamos completos cuando tenemos una pareja al lado, entre otros.

El miedo a la soledad puede llevarnos a ser dependientes emocionales | (Freepik)

Te da miedo volver a abrirte

Esto le pasa a todos en las rupturas, sobre todo las que fueron traumáticas, así que no necesariamente debes preocuparte. Confiar en gente nueva puede dar miedo y hace que a veces nos sintamos mejor con el “malo conocido”, en vez del bueno por conocer, pero hay que darse la oportunidad de salir a la palestra.

Has estado muy poco tiempo soltera

Siempre da la casualidad de que aparece alguien y nunca te das la oportunidad de estar sola. De hecho, en este periodo de ruptura ya estás pensando en la próxima víctima, tus amigas te han aconsejado varias veces que trates de estar sin pareja un tiempo y hasta cada relación que tienes es con una persona totalmente distinta a la otra, así que vas sin un rumbo fijo, dándole la oportunidad a quien sea. Esto es miedo a la soledad.