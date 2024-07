¿Sigues enamorada? Esto es lo que significa que tu ex tenga nueva pareja y te haya dolido

Ver que tu ex avanzó a una nueva pareja puede ser doloroso sin importar si relación acabó recientemente o ya han transcurrido varios meses, porque esto no está anclado al tiempo, sino a los sentimientos que nos sigue generando el recuerdo de alguien que fue especial para nosotros.

PUBLICIDAD

Incluso, muchos lo describen como un adiós definitivo. Duele, incomoda o sorprende porque significa que el otro avanzó y quizás, nosotros aún no hemos salido de la fase de duelo, por lo que el foco principal debe estar en nuestro proceso de sanación.

Lo que significa que tu ex tenga nueva pareja y te haya dolido

De acuerdo con el portal, La Mente es Maravillosa, es normal que si descubres que tu ex tiene nueva pareja al poco tiempo de terminar dudes si te fue infiel, si realmente te amó como decía y surja el miedo de que estamos quedándonos estancados, con tendencia a desesperarnos por estar solos.

Ver que tu expareja está con alguien más puede ser un duro golpe al ego | (Freepik)

“Nos mentimos a nosotros mismos inmiscuyéndonos en nuevas relaciones cuando, en realidad, continuamos enganchados a nuestra anterior pareja. No estamos hablando de amor, sino de una inercia que nos lleva a creer que la otra persona aún nos pertenece”, apunta la misma fuente.

Por eso, lo que significa que tu ex tenga nueva pareja y te haya dolido es que seguías con las creencias de que esa persona era “tuya” y quizás en el fondo de tu corazón aún existía la ilusión de un reencuentro o reconciliación, que volviera a buscarte o algo simplemente cambiara.

Aceptar que la ruptura es definitiva y no hay vuelta atrás te ayudará | (Darko/Freepik)

Para poder transitar todo esto, es fundamental que dejes de compararte, dejes atrás los pensamientos egoístas y posesivos que te hacen daño, no busques saber de tu ex y su nueva relación por redes sociales o a través de amigos, practica el autocuidado y no pienses ahora en salir con alguien para sentirte mejor contigo mismo y para que tu ex tenga los mismos sentimientos que tú.

“Tal vez sigas enamorado de tu ex, pero piensa que cuando en realidad amas a alguien lo único que deseas es su felicidad, aunque esta no sea contigo. Pasar página es difícil, pero también es una oportunidad para aprender y ganar en seguridad”, nos recomiendan.