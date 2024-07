¿Está aburrido? 4 actitudes de un hombre durante el sexo que evidencian que ya no lo disfruta ni te quiere

Cuando un hombre está enamorado se nota, y cuando no lo está, se nota aún más, especialmente por su actitud en el sexo, donde no puede ocultar ni disimular nada.

Y es que cuando él ya te ve como una amiga y está aburrido en el sexo tiene algunas actitudes o comportamientos que lo dejan en evidencia, y a los que debes estar atenta.

Por eso aquí te decimos cuales son esos comportamientos para que lo descubras y no dejes que te siga engañando solo porque no te quiere dejar.

Actitudes de un hombre durante el sexo que evidencian que ya no lo disfruta y te ve como una amiga

Se levanta apenas terminan y ni te habla

Cuando un hombre se levanta apenas terminan y ya no habla contigo durante las relaciones sexuales ni después es porque no te quiere y te ve como una amiga con la que intima.

Especialmente, si antes lo hacía y ahora no, solo se enfoca en el acto sexual y no en hacerte sentir bien, dedicarte palabras de amor, ni decirte un te amo, así sabrás que ya no lo está disfrutando.

Se molesta por todo

Si tu pareja está irascible por todo durante las relaciones sexuales y ya no le gusta nada de lo que haces, que antes sí le gustaba es porque ya está aburrido.

Cuando ellos disfrutan el acto sexual y te ama le encanta todo lo que haces, y si no lo hace, te lo dice de la manera más sutil posible para no hacerte sentir mal, por lo que si ya no es así es porque se aburrió.

No te da besos ni caricias

Cuando tu pareja ya no disfruta el sexo y te ve como una amiga ya no te da besos ni tiene gestos románticos contigo como caricias.

Prácticamente quiere terminar el acto rápido y no lo hace por amor ni por gusto, así que si tiene esta actitud contigo es porque ya no te ama, solo te ve como una amiga.

Revisa su celular durante el sexo o al terminar

Otra actitud que revela que un hombre ya no disfruta del sexo es que se pone a revisar su celular al terminar las relaciones, e incluso durante.

Esto solo deja ver lo aburrido que está y que ya no siente nada por ti, así que debes estar alerta y no dejes que te use ni te engañe.