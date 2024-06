Cómo te besa un hombre cuando ya no siente amor por ti y solo lo hace por compromiso y obligación

Así puedes saber si un hombre está contigo por obligación y no por amor

Es importante que sepas cómo besa un hombre cuando ya no está enamorado y solo lo hace por compromiso u obligación para que no te dejes engañar.

PUBLICIDAD

Y es que los hombres saben actuar cuando quieren aparentar, ya sea porque no te aman pero no te quieren dejar, cuando tienen a otra, por lo que es vital que lo descubras.

Así que si tu pareja te besa de esta forma es porque ya no siente amor por ti y solo te está engañando.

Cómo te besa un hombre cuando lo hace por compromiso y obligación y no por amor

Besos fríos y secos

Cuando un hombre ya no siente amor por ti, y está contigo por obligación y compromiso te da besos fríos y secos.

Es decir, no son apasionados, y lo puedes sentir, casi que lo hace con actitud de desgano y aburrimiento, así que si te dan besos así no es porque esté cansado o estresado, es que ya no siente amor por ti.

No cierra los ojos al besarte

PUBLICIDAD

Un hombre que ya no siente amor por ti no cierra los ojos al besarte , y es que no hay beso más puro y de enamoramiento que el que se da con los ojos cerrados.

Por lo que, si tu pareja antes cerraba los ojos y ahora ya no lo hace, es porque te está besando por compromiso, pero no porque quiera.

Solo roza los labios

Otro tipo de besos que te da un hombre que no te ama, pero lo hace por obligación es en el que solo roza los labios, no hay lengua ni nada más.

Así que si prácticamente solo te besa cuando te ve y se va, no cuando están juntos, y lo hace así, casi sin ganas, es porque lo está haciendo por compromiso y no por amor.

No te mira cuando te besa

Un hombre cuando ya no siente amor por ti no te mira cuando te besa, mira a otro lado, o hacia abajo.

No hay beso más especial que aquel que te da mirándote a los ojos, pero si ya no lo hace de esta forma definitivamente no hay amor.