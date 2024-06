¿Quieres que alguien se enamore de ti? Estos son 8 consejos de expertos para conseguirlo

Aunque el amor no puede forzarse, hay pequeños gestos que podemos hacer para enamorar a una persona

Cuando estamos enamoradas, todas deseamos que nuestro interés amoroso se fije en nosotras y sus sentimientos sean recíprocos. Con ese fin, muchas nos proponemos ejecutar distintas acciones.

Pero, ¿de verdad se puede enamorar a otro individuo solo con determinados gestos hacia el otro? De acuerdo a los expertos en el área de las relaciones, la respuesta es sí, pero también no.

Para entender la contradicción, hay que comprender primeramente qué debe pasar entre dos personas para que efectivamente se enamoren y puedan comenzar una buena relación sólida.

La psicóloga clínica Bobbi Wegner explicó a Mind Body Green que es más probable que las personas se enamoren cuando están presente tres componentes principales: atracción, lujuria y apego.

“La atracción es lo que parece: curiosidad, interés o gusto por alguien”, apuntó. “La lujuria es un fuerte deseo sexual hacia alguien y el apego es un vínculo emocional entre dos personas”.

De acuerdo a la especialista, mientras los individuos se vuelven más cercanos a nivel emocional, comienzan a buscar intimidad y pronto comienzan a sentirse más seguros cuando están con el otro.

Ahora, no existe una manera de forzar ninguno de los tres componentes claves del enamoramiento, pero de acuerdo a un estudio sí hay algunas cosas que fungen como precursoras del mismo.

Tales como la apariencia, la personalidad, la similitud, la familiaridad, la influencia social, satisfacción de necesidades, gusto recíproco, excitación, misterio, asilamiento, entre otras.

El terapeuta Ken Page expuso al medio citado que lo que lleva a las personas a enamorarse es “una combinación de verdadera vulnerabilidad, deseo, sexualidad y romanticismo”.

Los tres crean “una mezcla -algo así como el Santo Grial- de seguridad, excitación, disponibilidad y amor compartido. Eso es realmente lo que buscamos”, señaló.

8 consejos de los expertos para hacer que alguien se enamore de ti

Sin embargo, si quieres propiciar el nacimiento de esos sentimientos de intimidad y cercanía, sigue leyendo para conocer 8 consejos para lograrlo según expertos consultados por Mind Body Green.

Profundizar la intimidad

El primer paso para fomentar el romance entre dos personas es profundizando poco a poco el nivel de intimidad entre ambos a través de momentos de vulnerabilidad compartida y tiempo de calidad.

Demostrar interés con el lenguaje corporal

El segundo paso para cultivar la atracción en el enamoramiento es demostrar el interés en el lenguaje corporal. Gestos como contacto visual o el tacto sensible aumentan la cercanía y el deseo.

Salir a aventuras juntos

Si la persona que te gusta y tú han comenzado a salir en citas, una forma extraordinaria de que se enamore de ti es que tengan aventuras juntos puesto que eso ayuda a profundizar la conexión.

Nunca dejar de crecer

Otro consejo de los expertos es nunca dejar de ser uno mismo ni crecer cuando se está enamorado; en especial, cuando se está en una relación larga y se quiere que el otro se vuelva a enamorar.

“A menudo en las relaciones, especialmente en las relaciones duraderas, las personas pierden la atracción mutua. No es porque ya no sean físicamente atractivos, sino porque se pierde la novedad”, explicó Wefner.

“Por eso es muy importante que los compañeros a largo plazo sigan comprometidos con sus propios intereses, no sólo para su crecimiento individual sino para mantener un sentido de desconocimiento o curiosidad con su pareja”, señaló.

Darle atención y comprensión

Una manera de hacer que alguien se enamore es dedicarle atención y comprensión. Por eso, es importante conocer mucho a esta persona para poder estar de forma que satisfaga sus necesidades.

Tener pequeños gestos de amabilidad

Algo que puedes hacer para demostrarle a alguien que te gusta y te preocupas es tener pequeños gestos de bondad recurrentes que demuestren el amor y cuidado que sientes, como llevarles café.

No perder la paciencia

Mientras intentas enamorar a alguien, es importante no perder la paciencia y dejar que las cosas se desarrollen naturalmente. El amor verdadero toma tiempo, por lo que debes ir con calma.

No forzar el enamoramiento

Si bien todos estos consejos pueden ayudarte a enamorar a alguien, jamás van a forzarlo. El amor real no requiere una mayor fuerza de tu parte y por nada del mundo debes apresurar el proceso.

“Al final del día, hay tantos aspectos desconocidos, viscerales y opacos del enamoramiento de alguien que no se pueden fingir. Si te encuentras ‘intentando’ que alguien se enamore de ti, pregúntate por qué. Si el amor no es genuino, no durará”, concluyó Wegner.