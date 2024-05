5 señales para saber cuándo luchar por un amor y 5 para saber cuándo soltarlo para siempre

Dejar ir a alguien que amamos es quizás una de las cosas más complicadas que debemos hacer, por eso es importante saber cuándo luchar por un amor y cuándo ciertamente es más sano soltarlo, a pesar que nos genere mucho dolor en el corto plazo.

Un aspecto muy importante de la inteligencia emocional es la tolerancia a la frustración, algo que en la mayoría de los casos nos lleva a aferrarnos a personas o situaciones tóxicas porque no hemos trabajado la paciencia y la resiliencia para soportar los cambios que salir de ahí supone.

Señales para saber cuándo luchar por un amor

Expectativas realistas

De acuerdo con Psicología Online, una de las mejores señales para luchar por un amor es cuando ambos comprenden que el otro no es perfecto, pero que pese a los defectos, están dispuestos a trabajar MUTUAMENTE para llegar a acuerdos y respetar los límites.

No solo el romance y las cualidades son importante para escoger a la pareja (Freepik)

Apoyo mutuo

Otros de los signos es el apoyo mutuo en los peores y mejores momentos y la confianza que tienen tan grande. A pesar de todas las cosas, sabes que siempre tendrás a esa persona para atajarte y ayudarte.

Disfrutar de tiempo juntos

Una de las razones para seguir con la relación es compartir intereses y disfrutar de esos momentos, que siempre haya diversión, risas y afinidad.

Peleas saludables

A pesar que hayan desacuerdos y discusiones, siempre se hacen desde el amor y el respeto, no le dan paso a la violencia en ninguna de sus formas ni los insultos. Pueden doblegar el orgullo y buscarse mutuamente.

El sexo y la pasión también son importantes a la hora de definir el futuro juntos | (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

Pasión

Hay pasión, excitación y atracción el uno por el otro, así que pueden disfrutar de relaciones sexuales placenteras y te sientes satisfecha en este apartado.

¿Cuándo no vale la pena luchar por un amor?

No obstante, no vale la pena luchar por ese amor si eres tú la que siempre tiene que forzar las cosas para que se den: las conversaciones, las citas, los detalles... Las relaciones no pueden ser unilaterales, ya que todo debe ser recíproco: la atención, el cariño, los regalos, la compañía y el apoyo.

Tampoco es bueno insistir cuando hubo indiferencia ante tus sentimientos y tu dolor, si tu pareja se ha mostrado violenta o abusa física, emocional o psicológicamente de ti.

Cuando no se respetan los acuerdos de pareja, lo mejor es ponerse límites uno mismo. (Freepik)

No es recomendable seguir si sus conflictos son profundos, las peleas son constantes y no logran llegar a acuerdos porque no se entienden o son incompatibles en sus estilos de vida, valores o maneras de ver las cosas. Cuando la relación provoca infelicidad, definitivamente no es tu lugar.